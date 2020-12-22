Малоизвестная певица Мила Нова, которая замешана в скандалах с изменами Тарзана Наташе Королевой, молит о прощении

Как пишет Politeka.net, об этом девушка откровенно призналась в комментарии Телеграм-каналу Звездач. По словам Милы, она уже пожалела о том, что свела свою подругу Анастасию Шульженко с Тарзаном. Мила готова вымаливать прощение у Наташи Королевой.

«Настя превратила мою жизнь в ад, втянув меня в это. Я устала скрывать правду, готова все рассказать как было, а также извиниться перед Наташей и Сережей», - шокировала заявлением девушка.

Напомним, что измены Тарзана стали достоянием общественности, когда молодая актриса Анастасия Шульженко пошла на телевидение, предоставив интимные видео со стриптизером. Мила тоже появлялась на проектах. Говорилось даже о том, что она была в доме вместе с Настей во время интимной связи. Более того, именно эти две девушки фигурируют в деле о краже драгоценностей из дома звезд.

Стоит отметить, что в самом начале скандала Мила старалась сохранять нейтралитет, но в последствие сильно поссорилась с подружкой, которая втянула ее в скандал. По словам Милы, она очень популярна за границей и ей не хочется портить свою репутацию.

Напомним, что Королева психанула после предательства Тарзана, певицу просто не узнать: "Настоящая Тарзаниха".

Как сообщала Politeka, любовница Тарзана устроила ночные развлечения, показав, на что способна: «Наташка так не умеет».

Также Politeka писала, что Тарзан теперь развлекается сам с собой, неожиданное видео: "Как-то неадекватно...".