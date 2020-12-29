Наташа Королева показала, как наслаждается отдыхом с Тарзаном после скандала с его беременной любовницей

Не так давно пара Королевой и ее супруга Сергея Глушко оказалась в центре скандала после того, как выяснилось, что стриптизер изменял певице и его молодая любовница забеременела. После этого звездная чета отправилась в Африку, где приняла участие в съемках нового шоу, а также успел отдохнуть и выяснить отношения.

Как сообщает Politeka.net, Королева поделилась новым видео из поездки. На кадрах можно увидеть, как они с Тарзаном плавают в море. Супруги поют, улыбаются и показательно целуются на камеру.

«Берегите друг друга и никогда не предавайте близких, это больно. Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости. Только это и работа над собой может спасти вас и вашу семью от разрушительных шагов, как мы спасли нашу, несмотря ни на какие попытки разрушить наш союз», - написала Королева, явно намекая на недавний скандал.

Она также весьма недвусмысленно обратилась к тем, кто якобы пытается разрушить ее брак ради наживы.

«Тех, кто пытался это сделать ждёт своя карма, и поверьте, легкая нажива и минутная слава того не стоят. Горите, но не сгорайте, берегите тёплое пламя своей любви, и оно вам обязательно ответит тем же!», - добавила певица.

Королева еще раньше явно дала понять, что простила своего супруга и винит во всем исключительно его любовницу. Певица явно не собирается разводиться из-за случившегося.

Напомним, Тарзан после скандалов с беременной любовницей и Королевой объявился с младенцем на руках.

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