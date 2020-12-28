Любопытные кадры с разъяренной певицей Наташей Королевой и ее мужем-изменщиком Тарзаном облетели Сеть

Как передает Politeka.net, 47-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм тизер очередного выпуска реалити-шоу, в котором приняла участие, "Племя" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

В частности, Королева ранее заявляла, что отправилась в Африку, дабы "обнулиться" и "перезагрузиться" после громкого скандала. Однако, судя по всему сбежать от мужа у нее не получилось. Тарзан также принял участие в съемках - семейные разборки продолжились, но самое интересное, будет ли примирение, Королева оставила "на десерт".

Так, на кадрах, счастливый Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) кинулся в пучину развлечений с местными экзотическими барышнями.

"Вот это вечеринка! Yes!!!", - кричал довольный стриптизер, танцуя у костра.

Королева в это время наблюдала за ним со стороны, явно с огорченным и рассерженным видом.

"Ему главное праздник, тусовка! Мы в последее время стали очень мало разговаривать друг с другом...", - пожаловалась артистка, после чего зрителям показали, как она выставляет Тарзана за ворота дома вместе с вещами.

"Я хочу, чтобы ты была счастлива... Ну, хорошо, мы разъедемся - ты будешь счастлива?", - прокомментировал ситуацию Глушко.

Последний решил "обновить" помолвку, встав на одно колено с кольцом - Наташа сказала, что ей "надо подумать".

"Серега не перестает меня удивлять... Да, это незабываемо!", - со слезами на глазах подытожила артистка, но главная интрига еще впереди.

Пользователи кинулись бурно обсуждать увиденное:

"Не смотрела пока, но судя по этому видео, это похоже скорее на мыльную оперу, чем на реалии шоу про выживание в Африке 🙈"

"А как же побег и перезагрузка?))))"

"Такое дно.... устроить такой грязный пиар, чтобы просто потом участвовать в говно-шоу🤦‍♀️🤮 Глубоко разочарована обоими.....👎👎👎"

"Тарзан попал в свою среду, судя по видео, пусть там и остаётся🔥"

"А мне очень понравилось, Наташа такая естестенная, натуральная, с удовольствием смотрю и жду продолжения 👍"

Напомним, Королева взбудоражила откровением после измен Тарзана, скандал получил новый оборот: "Сергею предлагали..."

Как сообщала Politeka, кадры с кричащей Наташей Королевой облетели сеть, Тарзан применил силу: "Я не могу больше!".

Также Politeka писала, что судьба нанесла по Наташе Королевой новый удар," крысами "оказались самые близкие:" это мерзко!".