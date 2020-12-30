Тарзан в странной маске показал себя рядом с напуганной Наташей Королевой

Российский стриптизер Сергей Глушко (настоящее имя артиста) поделился новым совместным фото с женой на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Супруги решили сделать селфи в торговом центре, куда они пришли, по всей видимости, в процессе подготовки к Новому году. При этом, Тарзан сходу привлекает к себе внимание необычной защитной маской, на которой красуются нос, рот и усы другого мужчины.

Судя по всему, маска удивляет и саму Королеву. На фото певица стоит за спиной у мужа, раскрыв рот от испуга и прижав руку к груди.

«Всем предновогоднего драйва!», - подписал кадр Тарзан.

В комментариях тут же принялись обсуждать свежее фото супружеской пары, которая ранее оказалась в центре скандала из-за измен стриптизера.

«С наступающим, Сергей будьте счастливы», «Наташа Королёва и Вас с наступающим новым годом», «Красивая пара», «С Наступающим!!! Мира и добра!!! Спасибо Вам с Наташей за классные эмоции, творчество любим Вас», «Какие красивые», «Почему такие грустные глаза, Сережа», «С наступающим Серёжа) Наташа красотка, и вся ваша банда», «Что попало, он изменил, на всю страну признался, опозорил, а сейчас делают вид, что все прекрасно, а уже не будет как раньше, как бы не старались», - пишут люди.

Напомним, Королева и Тарзан показали страстное воссоединение после скандала, певица не сдержалась.

Как сообщала Politeka, Тарзан после скандалов с беременной любовницей и Королевой объявился с младенцем на руках.

Также Politeka писала, что доведенная до отчаяния Королева выставила Тарзана за дверь, горькие кадры: "Ты будешь счастлива?".