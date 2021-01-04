Известный бодибилдер и танцор Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, показал, как развлекается у кровати

На фото Тарзан позировал топлес и без белья. На Сергее присутствовали только штаны, которые были приспущены, насколько это позволяла цензура. Волосы Глушко решил оставить распущенными, а сам выгнулся в пикантной позе, восхищая видом в спальне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всем новогоднего", - подписал Тарзан фотографию.

Фанаты поставили более 1300 лайков и написали комментарии:

"Вот это нам зачем?ничего интереснее не было?", "Тарзанулся", "И к чему это?", "Жаль, у меня плохое зрение, ничего не вижу", "Лучше до конца снял, чего оставили на полпути", "Неплохая депиляция", "Для кого это шоу", "Очень примитивно и пошло,вы же себя артистом считаете", "Похоже на последние минуты перед закрытием ресторана. Так используется конкретная жизнь на земле", "Закусывать надо", "Какой мерзкий тип...".

Сообщалось, что шоумен Тарзан, муж певицы Наташе Королевой, поделился своим горем из-за смерти близкого человека.

2 января умер российский актер Владимир Коренев, который прославился ролью в фильме "Человек-амфибия". Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) высказался о покойном учителе на своей странице в соцсети "Инстаграм".

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