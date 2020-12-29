Наташа Корольова показала, як насолоджується відпочинком з Тарзаном після скандалу з його вагітною коханкою

Не так давно пара Корольової і її чоловіка Сергія Глушка опинилася в центрі скандалу після того, як з'ясувалося, що стриптизер зраджував співачці і його молода коханка завагітніла. Після цього зіркове подружжя вирушило в Африку, де взяла участь у зйомках нового шоу, а також встиг відпочити і з'ясувати стосунки.

Як повідомляє Politeka.net, Королева поділилася новим відео з поїздки. На кадрах можна побачити, як вони з Тарзаном плавають у морі. Подружжя співають, посміхаються і показово цілуються на камеру.

"Бережіть один одного і ніколи не зраджуйте близьких, це боляче. Вірте в силу своєї любові, в силу віри і надії, в силу терпіння і мудрості. Тільки це і робота над собою може врятувати вас і вашу сім'ю від руйнівних кроків, як ми врятували нашу, незважаючи ні на які спроби зруйнувати наш союз", - написала Корольова, явно натякаючи на недавній скандал.

Вона також вельми недвозначно звернулася до тих, хто нібито намагається зруйнувати її шлюб заради наживи.

"Тих, хто намагався це зробити чекає своя карма, і повірте, легка нажива і хвилинна слава того не варті. Горіть, але не згоряйте, бережіть тепле полум'я своєї любові, і воно вам обов'язково відповість тим же!",- додала співачка.

Королева ще раніше явно дала зрозуміти, що пробачила свого чоловіка і звинувачує у всьому виключно його коханку. Співачка явно не збирається розлучатися через те, що сталося.

Нагадаємо, Тарзан після скандалів з вагітною коханкою і Королевою з'явився з немовлям на руках.

Як повідомляла Politeka, Тарзан після зрад королевою зважився на сміливий крок: "Серьога не перестає мене дивувати...".

Також Politeka писала, що доведена до відчаю Королева виставила Тарзана за двері, гіркі кадри: "ти будеш щаслива?".