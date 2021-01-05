Відомий танцюрист і бодібілдер Тарзан (Сергій Глушко), чоловік Наташі Корольової, показав себе в незвичайному виді

На фото Тарзан був без одягу і втягнув живіт, хвалячись накачаним торсом. Волосся Сергій залишив розпущеним, яке переливалося у світлі. Глушко посміхався і дивився в об'єктив камери, а дозволив себе зняти по пояс. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"2021", - лаконічно підписав кадр Тарзан.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Якби ми знали що це таке, ми б знали що це таке, але ми не знаємо що це таке", "це пародія на Тарзана або просто фото невдале?", "Що з обличчям?", "Начебто дорослий дядько!", "Бджоли в Африці покусали", "годує ТАТО", "Кошмар на вулиці В'язів", "Блін, я спочатку подумала, що це Джоселін Вільденштейн", " волохатий джміль, на запашний хміль (співаю)", "що таке з обличчям? Як у питущої мадами...", "Я подумала, що це Борис Моїсеєв".

Ми писали, що російський шоумен Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, зворушив ніжними кадрами з немовлям.

Тарзан виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове відео з Африки. Під час зйомок екстремального шоу "Плем'я" Сергій Глушко і Наташа Корольова зблизилися з аборигенами, які подарували їм незабутні емоції.

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