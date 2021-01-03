Шоумен Тарзан, муж певицы Наташе Королевой, поделился своим горем из-за смерти близкого человека

Как стало известно Politeka.net, 2 января умер российский актер Владимир Коренев, который прославился ролью в фильме "Человек-амфибия". Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) высказался о покойном учителе на своей странице в соцсети "Инстаграм".

"Владимир Борисович...! Не верится, что мы больше не сыграем с Вами наш прекрасный спектакль... Вы - мастер! Мастер человеческих душ! СПАСИБО за счастье знать Вас лично и соприкасаться с Вашим огромным человеческим и актерским талантом! Спасибо за Ваши наставления, Дон Жуан! Благослови Вас Бог! Вы будете всегда в наших сердцах!", - написал он в посте.

Тарзан также выложил кадры спектакля "Завещание целомудренного бабника", в котором сыграл вместе с Владимиром Кореневым. Актеры запечатлены на фоне декораций в своих сценических костюмах, при этом Сергей Глушко примерил на себя образ монаха в темной рясе и с крестом в руках.

Пользователи сети выразили соболезнования и напомнили о достижениях Владимира:

"Ну почему они уходят, великие мастера"; "Была счастлива играть на одной сцене... Невероятный Человек, Актёр! Светлая память..."; "Соболезную, очень жаль"; "Самый лучший в мире Ихтиандр!"; "Ну как же так, год закончился, а все продолжается"; "Какое горе...Будь проклят этот вирус...Вечная память Великому Актеру🙏 Скорбим и соболезнуем🙏"; "Слезы душат ... не хочется верить... Начало года ... и снова горе....Соболезнование родным и близким".

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Как сообщала Politeka, Тарзан после скандалов с беременной любовницей и Королевой объявился с младенцем на руках.

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