Бывший муж Наташи Королевой известный российский певец Игорь Николаев горюет о смерти друга

Как сообщает Politeka.net, артист поделился теплыми воспоминаниями о французском кутюрье Пьере Кардене, которого не стало 29 декабря. В своем микроблоге "Инстаграм" Игорь Николаев опубликовал фото с модельером и рассказал о совместных развлечениях во Франции.

Судя по возрасту звезд, снимок был сделан совсем недавно. Уже пожилой Пьер Карден запечатлен в элегантном черном костюме с белой рубашкой и вычурным галстуком, он сдержанно смотрел в камеру сквозь очки, пока его фотографировали. Игорь Николаев в пальто с шарфом выглядит более оживленным, он улыбнулся, радуясь встрече с французом.

"Спасибо за Ваше гостеприимство в Париже, за безудержное веселье и разухабистые гулянки до утра вместе с Вами в Вашем легендарном ресторане «Максим», где я наяривал на том самом пианино, под которое пела Эдит Пиаф, за возможность выступить на сцене Вашего уникального парижского театра, за то, как мы смачно с Вами уплетали селёдочку с картошечкой под водочку (как я был удивлён, что Вы это обожаете!), а потом гуляли по ночному Парижу и пели "Подмосковные вечера", - отметил российский композитор в описании. - "Прощайте, Пьер. Спасибо за дружеское отношение и прекрасные воспоминания, которые греют душу. Вечная память великому кутюрье".

Наташа Королева стала для Игоря Николаева второй супругой, их брак продлился с 1992 по 2001 год. Детей в этом браке не появилось. Сама Наташа в интервью призналась Ксении Собчак, что с Игорем Николаевым у нее были первые "взрослые" отношения. Вторым мужчиной в ее жизни стал Сергей Глушко (Тарзан), с которым они до сих пор состоят в браке, несмотря на громкие скандалы с изменами.

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