Новогодние образы звездных друзей Игоря Николаева и Аллы Пугачевой поразили поклонников

Как сообщает Politeka.net, совместное фото исполнителей в праздничных декорациях выложили на одной из фан-страниц в "Инстаграм". Похудевшая жена Максима Галкина появилась возле наряженной елки в матово-черном костюме, яркой изюминкой которого стала золотая пуговица пиджака. Примадонна сделала себе кудряшки, украсила шею ожерельем из камней, надела очки и обулась в сапожки на каблуке.

Игорь Николаев по-детски трогательно взял Аллу Борисовну за руку и так вошел с ней в кадр. Певец нарядился в черный костюм с серебристыми узорами, а также надел рубашку, расстегнув верхнюю пуговицу. Стоит отметить, что артисты стали очень похожими друг на друга благодаря прическам.

Поклонники не смогли остаться равнодушными к внешнему виду Пугачевой и Николаева, они выразили свои впечатления в комментариях под фото:

"Друг – это одна душа, живущая в двух телах"; "Восхищение!!! Алла, стиль, элегантность - все при Вас!!! Браво Алла 👏👏👏"; "Алла, вы как всегда прекрасны"; "Два талантливых человека! Обожаю вас!!! Выглядите отлично!!!👍🎉💋😊"; "Пингвин и ? нет, не русалка"; "Старпёры РФ. Достали!🤣"; "Пусть бродит, на пенсию то не проживёшь, всё-таки когда то пела и радовала"; "Что-то старик совсем плох какой то распухший"; "Дайте место уже молодым талантам, а у нас их очень много, но эта свора не подпускает".

Напомним, лохматая Пугачева в сетке тесно прижалась к довольному Галкину: "Максим как Д'Артаньян, а Алла - Миледи".

Как сообщала Politeka, Пугачева полезла обниматься с Галкиным прямо за столом, чувства не угасают: "Молодые девушки завидуют".

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