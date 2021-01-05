Известный танцор и бодибилдер Тарзан (Сергей Глушко), муж Наташи Королевой, показал себя в необычном виде

На фото Тарзан был без одежды и втянул живот, хвастаясь накачанным торсом. Волосы Сергей оставил распущенными, которые переливались в свете. Глушко улыбался и смотрел в объектив камеры, а позволил себя снять по пояс. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"2021", - лаконично подписал кадр Тарзан.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Если бы мы знали что это такое, мы бы знали что это такое, но мы не знаем что это такое", "Это пародия на Тарзана или просто фото неудачное?", "Что с лицом?", "Вроде взрослый дядька!", "Пчелы в Африке покусали", "Кормящая папа", "Кошмар на улице Вязов", "Блин, я сначала подумала, что это Джоселин Вильденштейн", "Мохнатый шмель, на душистый хмель (пою)", "Что такое с лицом? Как у пьющей мадамы...", "Я подумала, что это Борис Моисеев".

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Тарзан выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое видео из Африки. Во время съемок экстремального шоу "Племя" Сергей Глушко и Наташа Королева сблизились с аборигенами, которые подарили им незабываемые эмоции.

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