Известный танцор и бодибилдер Тарзан (Сергей Глушко), муж Наташи Королевой, показал себя в необычном виде
На фото Тарзан был без одежды и втянул живот, хвастаясь накачанным торсом. Волосы Сергей оставил распущенными, которые переливались в свете. Глушко улыбался и смотрел в объектив камеры, а позволил себя снять по пояс. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"2021", - лаконично подписал кадр Тарзан.
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"Если бы мы знали что это такое, мы бы знали что это такое, но мы не знаем что это такое", "Это пародия на Тарзана или просто фото неудачное?", "Что с лицом?", "Вроде взрослый дядька!", "Пчелы в Африке покусали", "Кормящая папа", "Кошмар на улице Вязов", "Блин, я сначала подумала, что это Джоселин Вильденштейн", "Мохнатый шмель, на душистый хмель (пою)", "Что такое с лицом? Как у пьющей мадамы...", "Я подумала, что это Борис Моисеев".
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