Известный бодибилдер и танцор Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, тяжело переживает потерю близкого человека
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
2 января в возрасте 80 лет от китайского вируса умер российский актер Владимир Коренев, который прославился ролью в фильме "Человек-амфибия".
Сергей Глушко признавался, что Коренев был для него учителем и образцом для подражания.
Со звездой фильма "Человек-амфибия", актёром Владимиром Кореневым сегодня, 5 января, прощаются в московском электротеатре "Станиславский".
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Народный артист России исполнил в легендарной советской картине роль Ихтиандра. Всего Коренев сыграл примерно в 40 фильмах.
Владимира Коренева похоронят на Введенском кладбище.
«Вы всегда с нами, Мастер», - написал Глушко на своей странице в соцсети, и опубликовал фрагмент спектакля, в котором играл Коренев.
Пользователи сети выражают свои соболезнования.
«Целая эпоха талантливых, интеллигентных и мудрых актеров уходит... И мир становится совсем другим... Светлая память», «Замечательный спектакль...Помним... Какой человек был...!!!», «Светлая память», - пишут в Сети.
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