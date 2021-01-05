Известный бодибилдер и танцор Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, тяжело переживает потерю близкого человека

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

2 января в возрасте 80 лет от китайского вируса умер российский актер Владимир Коренев, который прославился ролью в фильме "Человек-амфибия".

Сергей Глушко признавался, что Коренев был для него учителем и образцом для подражания.

Со звездой фильма "Человек-амфибия", актёром Владимиром Кореневым сегодня, 5 января, прощаются в московском электротеатре "Станиславский".

Народный артист России исполнил в легендарной советской картине роль Ихтиандра. Всего Коренев сыграл примерно в 40 фильмах.

Владимира Коренева похоронят на Введенском кладбище.

«Вы всегда с нами, Мастер», - написал Глушко на своей странице в соцсети, и опубликовал фрагмент спектакля, в котором играл Коренев.

Пользователи сети выражают свои соболезнования.

«Целая эпоха талантливых, интеллигентных и мудрых актеров уходит... И мир становится совсем другим... Светлая память», «Замечательный спектакль...Помним... Какой человек был...!!!», «Светлая память», - пишут в Сети.

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