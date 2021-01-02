Известный артист и муж певицы Наташи Королевой, Тарзан (Сергей Глушко) рассказал о большой утрате

Сергей Глушко, который не только занимается стриптизом, но и участвует в спектаклях, рассказал о потери друга, сообщает Politeka.net.

Второго января стало известно о смерти актера - 80-летнего Владимира Коренева. Артист завоевал большую популярность после выхода фильма "Человек-амфибия".

Актер исполнял роли в спектаклях, где и познакомился с Сергеем Глушко. Узнав о смерти известного артиста Тарзан написал пост в своем Инстаграм, подкрепив его совместным фото.

"Владимир Борисович...! Не верится,что мы больше не сыграем с Вами наш прекрасный спектакль...Вы - мастер! Мастер человеческих душ! СПАСИБО за счастье знать Вас лично и соприкасаться с Вашим огромным человеческим и актерским талантом! Спасибо за Ваши наставления,Дон Жуан! Благослови Вас Бог! Вы будете всегда в наших сердцах!🙏🙏🙏🙏", - написал Глушко.

За два часа пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.

"🙏🙏🙏царствие небесное", "Красивейший актёр покровитель сердец очень жаль что уходят замечательные люди 🙏🙏🙏", "Ну почему они уходят, великие мастера🤦‍♀️🙏", "👏👏👏👏👏👏👏👏👏Светлая память 👏👏👏👏👏👏👏👏", "Ну как же так ,год закончился ,а все продолжается", "Как? Со святыми упокой", "Вечная память, светлая память, добрая память", "Вечная память!", "Соболезную,очень жаль🎈", - написали пользователи сети, в том числе не выдержала паузу и Королева.

Отметим, о смерти Коренева сообщила его дочь. По ее словам, перед смертью артист заразился китайским вирусом.

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