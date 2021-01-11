Мужа певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзана) затролили в Сети

Как рассказывает Politeka.net, поводом стало неудачное фото в Instagram.

Мужа Королевой раскритиковали за неоднозначный внешний вид. Тарзан после возвращения из Африки опубликовал фото, на котором позировал с голым торсом. Из-за особенностей ракурса и освещения он выглядел располневшим.

Фолловеры тут же заявили, что Глушко стоит немедленно привести себя в форму и не позориться.

«Что у вас с лицом?», «Пчелы покусали?», «Кормящая папа», «Может, хватит уже позориться? Выглядите реально не лучшим образом», «Это пародия на Тарзана или просто фото неудачное?», «Кошмар на улице Вязов», «Как спать теперь после увиденного?», «Вот это вы отъелись за праздники», — писали в комментариях.

Такой «атаки» артист не выдержал. Снимок он удалил, а вместо него выложил картинку, которой, видимо, решил показать, как выглядят ег фолловеры.

«Повторение — мать учения. Всем пузовислым и безгрудым лентяям посвящается», — написал артист.

Но тут у пользователей Сети возник вопрос зачем же Тарзан все таки удалил предыдущее фото.

«А зачем тогда страшенную фотку удалил?», «Наташка спецом залила, потроллить», - пишут в комментриях.

Напомним, что Королева и Тарзан показали страстное воссоединение после скандала, певица не сдержалась: "Не предавайте, это больно".

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