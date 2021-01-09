Популярная певица Наташа Королева показала страстные отношения со своим мужем Тарзаном после скандала с изменами

Артистка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото с Сергем Глушко (настоящее имя шоумена) в экзотических образах, пишет Politeka.net. Наташа Королева предстала в легком белом платье в черный горошек, а также с африканскими косичками на голове, на ногтях у нее можно заметить ярко-красный лак. Тарзан появился в кадре с обнаженным торсом, нижнюю часть тела он прикрыл набедренным платком.

Супруги встретились на фоне экзотической природы и крепко обнялись, зажмурив глаза. Тарзан прижал загрустившую Наташу Королеву к своей обнаженной груди и коснулся губами ее макушки. Пара всем видом показывает, что готова поддерживать друг друга в трудных ситуациях, что вот это страсть, проверенная временем. В подписи исполнительница объявила, что 10 января состоится премьера клипа на ее новую песню "Гори гори".

Ранее стало известно, что Наташа Королева и Сергей Глушко отправились в Африку и приняли участие в съемках нового проекта "Племя". Звезды долгое время жили с аборигенами, исследовали их обычаи и ритуалы, артистка даже учила местных детей петь свою песню "Маленькая страна".

Ранее Тарзан удивил видом в спальне, разместив в соцсети фото топлес и без белья. Сергей сильно приспустил штаны и выгнулся в пикантной позе, восхитив своим мускулистым телом.

Напомним, что Королева и Тарзан показали страстное воссоединение после скандала, певица не сдержалась: "Не предавайте, это больно".

Как сообщала Politeka, муж Наташи Королевой без футболки осрамился на новом фото: "Это пародия на Тарзана?".

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