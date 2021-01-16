Популярная певица Наташа Королева жена бодибилдера Сергея Глушко Тарзана посветила формами в купальнике
Как сообщает Politeka.net, фото артистки появилось в "Инстаграм".
Королева запечатлена в оранжевом раздельном купальнике, стоя в воде. Певица завела руки за голову и поправляет волосы. Можно отметить, что на лице Королевой нет макияжа.
В фотографии привлекает внимание, что фигура артистки находится не в лучшей форме. Ее кожа выглядит немного дряблой. Кроме того, видны и пару лишних килограммов.
"Худеть никогда не поздно,тем более стройная фигура всегда молодит", - сказано в подписи к фото.
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Можно заметитить, что вид певицы на этом очень отличается от того, в каком виде она появлется к примеру в своих в клипах. В реальной жизни безх тонн макияжа артистку можно и не узнать.
Кпримеру свою песню "Красная помада" Королева преентовала в ярком образе, который делает ее моложе.
Отметим, ранее Королева признавалась, что за ее фигурой следит супруг Сергей Глушко. Сам он много лет старается вести здоровый образ жизни и приучает к нему саму Наташу. Королева призналась, что Тарзан запрещает ей есть вредные для организма продукты и тщательно следит за содержимым холодильника.
Однако похоже, на фоне недавних скандалом с изменами ему было не до того.
Напомним, Наташа Королева разрыдалась в объятиях Тарзана после скандала с изменами: "Столько боли и позора принес...".
Как сообщала Politeka, опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото.
Также Politeka писала, что плачущие Королева и Тарзан поразили кадрами примирения, о скандале можно забыть.