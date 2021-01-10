Известная певица Наташа Королева и Тарзан решили помириться на камеру после грандиозного скандала, который едва не закончился разводом пары
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
"В моей жизни все песни появляются неспроста, в нужное время и в нужный час. Песню «Гори-гори!» написал мой талантливый друг @germantitov_official Герман Титов, который очень тонко прочувствовал все оттенки нашего с Серёжей непростого периода в жизни. Мы - оптимисты, поэтому и лейтмотив песни - оптимистичный, помогающий вместе идти вперёд, согревать друг друга огнём любви, иногда обжигаться, а иногда – исцелять", - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах видно Тарзана и Королеву, которые прогуливаются по пляжу. В какой-то момент они начинают плакать, нежно при этом обнимаясь.
"Замужняя" Бузова в опасном мини-бикини осрамилась перед публикой, опрометчивые фото: "Олечка, где твои..."
Разгоряченная Анджелина Джоли прошлась по пляжу в мокром платье: "Даже лучше молодых моделей"
Заплаканная Никитюк напугала внешностью на отдыхе в Буковеле: "Ну какая из нее "холостячка" после Мишиной?"
"Холостячка" Ксения Мишина похудела на 30 килограммов, фото из прошлой жизни: "Совсем другой человек..."
Раскрыта тайна гибели знаменитой супермодели, о которой говорил весь мир: "Без мамы остались четверо детей"
"Вот сразу видно – искренне, без пиара плачут по-настоящему", "Искренняя такая, а Сережа ваш – кобель", "Слезы очень любящей и терпеливой женщины", "классный клип, пусть в вашей семейнлй жизни все утрясется, вы замечательная пара", "да уж...далеко не каждый простит предательство....если это не пиарход", - пишут ее поклонники.
Напомним, что Королева и Тарзан показали страстное воссоединение после скандала, певица не сдержалась: "Не предавайте, это больно".
Как сообщала Politeka, муж Наташи Королевой без футболки осрамился на новом фото: "Это пародия на Тарзана?".
Также Politeka писала, что Тарзан страстно прижался к немолодой актрисе за кадром: Наташе Королевой пора переживать