Вот это да!

Известная певица Наташа Королева и Тарзан решили помириться на камеру после грандиозного скандала, который едва не закончился разводом пары

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

"В моей жизни все песни появляются неспроста, в нужное время и в нужный час. Песню «Гори-гори!» написал мой талантливый друг @germantitov_official Герман Титов, который очень тонко прочувствовал все оттенки нашего с Серёжей непростого периода в жизни. Мы - оптимисты, поэтому и лейтмотив песни - оптимистичный, помогающий вместе идти вперёд, согревать друг друга огнём любви, иногда обжигаться, а иногда – исцелять", - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно Тарзана и Королеву, которые прогуливаются по пляжу. В какой-то момент они начинают плакать, нежно при этом обнимаясь.

"Вот сразу видно – искренне, без пиара плачут по-настоящему", "Искренняя такая, а Сережа ваш – кобель", "Слезы очень любящей и терпеливой женщины", "классный клип, пусть в вашей семейнлй жизни все утрясется, вы замечательная пара", "да уж...далеко не каждый простит предательство....если это не пиарход", - пишут ее поклонники.

Напомним, что Королева и Тарзан показали страстное воссоединение после скандала, певица не сдержалась: "Не предавайте, это больно".

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