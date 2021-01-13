Известная певица Наташа Королева после возвращения из Африки откровенно рассказала о самом страшном, что ей довелось пережить в джунглях

Как сообщает Politeka.net, в своих Сториз звезда рассказала о пугающем опыте, с которым она столкнулась во время съемок в новом проекте «Племя».

В частности, певица рассказала, что выживая среди африканского племени, расположенного вдали от цивилизации, им приходилось полностью самостоятельно обеспечивать свой быт. В том числе, это касалось готовки.

Так, на кадрах со съемок можно было увидеть, как Королева лично убивает курицу перед готовкой. Звезда призналась, что ей это далось очень тяжело, ведь в обычной жизни она подобным не занимается.

«Сложно и жалко», - ответила певица на вопрос поклонников о том, каково ей было убивать птицу.

Артистка также призналась, что за время проекта натерпелась страху. Дело в том, что жили они прямо посреди дикой природы, а это означало, что им приходилось сталкиваться с местными насекомыми.

«Насекомых боялись? Змей?», - поинтересовались у артистки поклонники.

«Очень! Особенно ночью!», - призналась Королева.

Как известно, после громкого скандала с изменой Тарзана стриптизер и его супруга отправились в Африку, где приняли участие в съемках нового проекта «Племя». Для этого шоу они поселились прямо в джунглях с племенем аборигенов, где им предстояло изучить местный быт и обычаи.

Напомним, Наташа Королева разрыдалась в объятиях Тарзана после скандала с изменами: "Столько боли и позора принес...".

Как сообщала Politeka, опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото.

Также Politeka писала, что плачущие Королева и Тарзан поразили кадрами примирения, о скандале можно забыть.