Известная певица Алла Пугачева удивила болезненным видом рядом со своим мужем Максимом Галкиным
Как передает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появилось видео, как Примадонну встречали на одном из светских мероприятий (чтобы посмотреть, скрольте до конца). Знаменитость доставили на роскошном автомобиле в загородный комплекс, где уже собралось много людей, включая журналистов - характерные щелчки фотоаппаратов можно услышать за кадром. Певица нарядилась в белые шорты и клетчатую рубашку, поверх которой накинула легкий пиджак.
Дверь Алле Пугачевой открыл мужчина в сером костюме, вероятно, водитель, он же помог артистке выбраться из салона. К ним подоспел Максим Галкин в черном свитере с курткой в руках, который поздоровался с супругой и ее спутником.
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Многие пользователи сети в комментариях обратили внимание на немощный вид 71-летней Примадонны и посоветовали ей уйти на покой:
"Шикарная мамуля 😍"; "Просто королева 👑 лучшая !!"; "Куколка! Как она красиво и влюбленно улыбнулась Максиму! Молодцы!"; "Как хорошо, когда есть рядом человек, который тебя любит"; "Алла, ты уже еле ходишь, зачем тебе все это? Пора отдыхать на даче!"; "к старости ноги худеют и дрябнут! Оденьте очки!"; "Что-то еле вышла из машины"; "Вид болезненный! Здоровья, здоровья!!! 🔥"; "Какие то движения у нее заторможенные"; "Дежурная улыбка"; "Как зомби"; "Не мамуля, а прабабушка больше"; "Пора бы уже и угомониться"; "Возраст своё берёт"; "Вся заторможенная и искусственная уже, но бабушка Алла- бомба!!!"; "Мамуля уже еле ходит"; "Очень неприятное впечатление оставляют эти кадры. За подмышки таскают. Особенно на фоне молодого, энергичного мужчины. Позорище!!!".
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