71-летняя Алла Пугачева знает, как нужно удивлять своих фанатов

Новое фото появилось в фанатском Instagram-аккаунте, который посвящен российской примадонне.

Так, помолодевшая Алла Пугачева засветилась в компании бывшего возлюбленного Александра Буйнова, с которым у примадонны был служебный роман.

Самое интересное, что примадонна для встречи с Буйновым подобрала слишком откровенный наряд, в котором у нее были оголены плечи. Также Пугачева надела обтягивающие лосины, чтобы сделать акцент на своих худеньгих ногах.

А рядом с Аллой Пугачевой стоит ее муж шоумен Максим Галкин, который нежно ее обнимает на фоне новогодней елки.

"С Рождеством", - говорится в подписи к снимку, который пришелся по душе поклонникам.

"С Рождеством! Алла Борисовна ну просто конфетка", "Красоту ничем не испортишь, даже возрастом", "Алла Борисовна вы просто красотка С Рождеством вас!", "Алла так держать.С рождеством Вас", "С Рождеством Христовым! Хорошее фото. Аллочка как всегда молодая и красивая!", "Очаровательна", "Почему Алла не выглядела так в молодости?", "Алла становится все краше и краше. Долгих и счастливых лет жизни в окружении любимых людей, любимая!", - написали они в комментариях.

Стоит отметить, что Алла Пугачева впервые откровенно рассказала о романе с Александром Буйновым три года назад.

По словам Аллы Пугачевой, у них с Буйновым был служебный роман, но были и такие времена, когда они не общались на протяжении шести лет.

А виной был тогдашний ее муж Филипп Киркоров.

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