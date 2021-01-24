Известный российский певец Филипп Киркоров выступил в поддержку Владимира Путина, нарвавшись на волну недовольства со стороны россиян

Накануне по всей России прошли масштабные акции протеста, в ходе которых россияне выражали свое недовольство нынешней властью в стране во главе с президентом Владимиром Путиным, а также требовали освобождения оппозиционера Алексея Навального.

Киркоров отметился высказыванием на тему митингов еще за несколько дней до их проведения, призывая блогеров не агитировать людей участвовать в протестах. А уже по итогам протестов певец опубликовал в своем Инстаграм новый пост – на этот раз с неприкрытой лестью в адрес Путина.

«Я рад, что наши взгляды совпадают, так оценивать ситуацию может только человек с «широко открытыми глазами»! Мужество истинного лидера - не прятаться за спинами подростков и детей. Вчера была унизительная провокация», - заявил певец.

Он осудил протестующих за некие «погромы» и «забрасывания медведя снежками», намекая на отдельные инциденты с прошедших акций.

«Мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на своё мнение, и публично поддержать своего Президента - это лишь крошечная благодарность за уверенность в завтрашнем дне #ПутинЛучшийПрезидент», - подытожил Киркоров.

Свой пост он сопроводил фотографией Путина, на которой за головой российского президента виднеется светлое пятно, похожее на нимб.

В комментариях многие россияне раскритиковали певца за такую позицию.

«Подлизал», «Правильно от Вас Алла Борисовна отписалась», «Минус один кумир», «Богатым легко говорить. А те работяги на заводе? Согласны с вами?», «Сколько совесть стоит?», «Я думала о вас гораздо лучше. Отписка», «Это ж сколько вам заплатили?», «От забавного шута до нерукопожатного клоуна всего пара постов», - пишут люди.

Отметим, что еще после первого провластного поста Киркорова в сети заметили, что от него в Инстаграм отписалась бывшая жена Алла Пугачева.

Напомним, Киркоров нацепил на себя странный наряд, поразив кадрами с Мальдив: "Бедросыч, ну не лезь ты на шест".

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