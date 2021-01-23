Российский певец Филипп Киркоров с размахом отдохнул на новогодних каникулах

Как сообщает Politeka.net, Филипп Киркоров отдыхал на новогодних каникулах за границей. Он улетал из промозглой Москвы в райский уголок — на Мальдивы.

Певец не стал мелочиться при выборе отеля и остановливался в одной из самых дорогих пятизвездочных гостиниц на атолле Баа. О своем отдыхе он вспомнил на странице в Instagram.

Музыкант, за время отдыха, успел загореть на белоснежном пляже, погулять по тропическим аллеям, попробовать блюда местной кухни в ресторане при отеле, и отправиться на прогулки на роскошной яхте. Именно снимками на яхте он и поделился.

На снимках он позирует в ярком разноцветном костюме. При этом его куртка украшена металлическими заклепками в зоне плечей. Под нее он надел лимонного оттенка футболку с ярким принтом - бульдогом, который держит в зубах кастет. Выглядит певец действительно эпатажно.

Под снимками сразу появились многочисленные комментарии для певца, многие отмечали его внешний вид, а другие обращали внимание на место съемок. Были и те, кому наряд не понравился.

"Вперёд за Горизонты!!✌️Такой Классный!😊", "Великолепный,красивый,очаровательный! Классно! И пусть сбудется все задуманное!", "Красавчик Филипп неунывающий всегда на позитиве", "Классный дядя, но его луки это что-то", "Бедросыч, ну не лезь ты на шест царя!".

Напомним, Киркоров прижался к моложавой Ирине Билык, показав неподдельные эмоции.

Как сообщала Politeka, сверкнувшую трусами и роскошью Орбакайте поставили на место.

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