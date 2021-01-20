Певица Ольга Бузова устроила детские игры с Филиппом Киркоровым в свой день рождения

20 января певица Ольга Бузова празднует свой 35-й день рождения, и одним из первых, кто ее поздравил, стал Филипп Киркоров. Правда, сделал он это весьма оригинальным способом, а видео показал своим фанатам в Instagram, пишет Politeka.net.

На кадрах видно, как радуется Филипп Киркоров рядом с Ольгой Бузовой, которая в праздничный день надела шикарное красное платье с богатой вышивкой на груди. Бузова в этом образе напоминала принцессу из сказки, а ее волосы были закручены в косу-веревку на затылке.

Киркоров же, как и всегда, надел яркую куртку с обильной вышивкой золотом, а дополнил образ сияющей бейсболкой, украшенной мелкими кристаллами, из-под которой были видны седые волосы.

На видео видно, как веселится Киркоров вместе с Бузовой. Певец решил поиграть с ней в "ладошки" на скорость. Глядя прямо в глаза певице он все больше ускорялся, ударяя ладонями по рукам певицы. При этом Ольга Бузова просила его остановиться, потому что ей больно.

"Да все, сдавайся. У меня кольца, мне больно",- умоляла звезда, на что Филипп Киркоров ответил: "Ну и у меня тоже кольца!". После этого звезды сразу прекратили игру, весело рассмеялись и обнялись.

"Пусть вот так всегда будет в твоей жизни - весело, нарядно, задорно и больно только от наличия колец на пальцах!",- поздравил Ольгу Бузову Филипп Киркоров.

Подписчики певца тоже присоединились к его поздравлениям, а также написали свое мнение о веселой и детской игре звезд.

"Детство ещё играет!", "Прекрасное видео. Вы оба добрые и позитивные. С днем рождения", "Волшебные. Заставили улыбнуться", "Какие вы классные!!!", "От вас такой позитив!", - написали фолловеры к публикации.

Напомним, что Ольга Бузова совсем недавно вернулась из отдыха на Мальдивах, где она чудесно провела время. Но звезда пожаловалась, что пребывание на отдыхе негативно отразилось на ее фигуре и она набрала вес.

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