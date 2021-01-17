Звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова огорошила неожиданным кадром

Как передает Politeka.net, 34-летняя артистка опубликовала свежее фото в микроблоге в Инстаграм, на котором предстала рядом со своей 59-летней мамой Ириной.

Ольга была в огромных очках, дутой черной курточке с оранжевой подкладкой, узких джинсах и кожаных ботинках, а ее родительница - в длинном пальто цвета марсала.

Женщины позировали, обнявшись и улыбаясь, на фоне зимнего городского пейзажа.

"Время проведённое с мамочкой бесценно ❤️🙏🏻", - подписан кадр.

В глаза сразу же бросается, как молодо выглядит Ирина Бузова. Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное. Многие предположили, что Ольга на этом снимке переборщила с фотошопом, сделав внешность мамы слишком неестественной для ее возраста.

"Мама, как сестра выглядит 🔥"

"а я подумала, что это Ольгина младшая сестра" - "Все дело в Фотошопе... Она ее и до младенца превратит 😂"

"Я думала это подросток рядом 😀👍" - "тоже так подумала, пока не прочитала! перебор с фотошопом 🤦🏾‍♀️" - "в сторисе там уставшая толстая тётка без фотошопа"

"очень молодо выглядит😱"

"Мама младше вас выглядит😍"

"Вообще то мама раньше по телеку совсем по другому выглядела....😂Фотошоп скинул лет 30😂"

"Ну и зачем так маму фотошопить? Она и так хорошо выглядит"

"Мамой?!?!?! Я думала это фото с племяницей или поклонником. Я серьёзно!! Увидела девушку лет 16"

"Очередное дно пробито👎🏽"

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

Также Politeka сообщала, что Бузова вышла замуж, появились фото тайного торжества: "Церемония прошла на..."