Известная российская ведущая и певица Ольга Бузова раскрыла свои планы на ближайшее время со своим возлюбленным Давой

Звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, ведущая опубликовала фото из аэропорта, на которых позируют со своим бойфрендом Давидом Манукяном. На снимке 27-летний рэпер и видеоблогер стоит, засунув руки в карманы, а Бузова с улыбкой прижимается к нему.

Ведущая выбрала одежду свободного уличного стиля и дополнила свой образ необычной прической со множеством мелких косичек, с которыми ее трудно узнать.

«Я улетаю на заслуженный отдых, но я с Вами на связи всегда, будем подводить итоги и поздравлять друг друга с праздниками. Угадаете, куда летим?», - написала знаменитость.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Наконец-то отдых, ты заслужила», «Ее интервью одно лицемерие», «Не важно куда, важно с кем», «Куда бы вы не полетели главное Дава рядом! С наступающим любви и счастья молодые!», «Даже не знаю, на Мальдивы наверное», «Какая красивая Олечка», «Она считает себя певицей, но адекваты которые разбираются в музыке смеются над ней», «Какая же ты красивая я думаю на горнолыжный курорт», «Хорошего отдыха вам, Амазонка моя», - пишут люди.

Напомним, эпатажная Бузова обескуражила переменами во внешности, звезду не узнать: «Аж помолодела».

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