Известная российская ведущая и певица Ольга Бузова озадачила поклонников грустным видом после новостей о закрытии ее крупнейшего проекта – шоу «Дом-2»

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом в своем Инстаграм.

Так, Бузова показала свежее фото, на котором она выглядит очень подавленной. Ведущая сидит на заснеженной скамейке на фоне новогодних декораций. Для такого зимнего фото звезда надела черные штаны и роскошную белую шубку.

Однако, несмотря на атмосферу праздника вокруг, Бузова на снимке выглядит так, будто вот-вот расплачется.

«Игра окончена», - коротко подписала кадр ведущая.

И хотя она не объяснила, с чем связано ее подавленное настроение, поклонники тут же решили, что его причиной стало закрытие одного из крупнейших проектов на российском телевидении – скандального шоу «Дом-2». Несмотря на ярую критику, это шоу запомнилось многим, а Бузова выступала в роли его ведущей с 2008 года.

Под снимком ведущей отметился ее возлюбленный – блогер Дава.

«Не грусти», - написал он в комментарии.

Поклонники знаменитости также активно комментируют ее пост. Надо отметить, что многие россияне открыто выражают свою радость в связи с окончанием проекта.

«Дом-2 наконец закрыли?», «Ой да ладно, перешли на другой канал и все. Чудаки», «Оля мы с тобой», «Бузуля Вся Страна радуется что наступил этот день», «Сфоткай типо я страдаю», «Очень жаль», «Ну всё, я плачу», - пишут люди.

Напомним, эпатажная Бузова переборщила с разрезом, заткнув за пояс подружку Жанны Фриске: «В каждой бочке затычка».

Как сообщала Politeka, Бузову с "синяками" и в странной шубе поймали на постыдном, народ негодует.

Также Politeka писала, что Собчак по случаю закрытия «Дом-2» вспомнила бурное прошлое, позорные кадры с Бузовой и не только.