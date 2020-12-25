Популярная российская певица Оля Бузова обнажила стройные ножки в платье с экстремальным разрезом
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм певица и телеведущая опубликовала фото со своими коллегами по «Дом-2». Как известно, реалити-шоу, которое выходило на российском телевидении с 2004 года, решили закрыть. Ольга, которая до недавнего времени была одной из ведущих шоу, опубликовала сентиментальный пост.
«Легендарная фотография. Спасибо моим коллегам за эти годы работы вместе.
@borodylia - мудрость
@olgaorlova1311 - душа
@cherkasov119 - честь
@domkadoni - провокатор
Мы все очень разные, но всегда были одной большой командой», - написала Бузова.
На фото артистка предстала в экстравагантном платье с разрезом выше колен. Она с легкостью заткнула за пояс Ксению Бородину и лучшую подружку покойной Жанны Фриске, телеведущую и певицу Ольгу Орлову.
Полностью раздетая Дженнифер Лопес приковала взгляды к своим ангельским крыльям: "Рождественское чудо"
Под Киевом внедорожник влетел в пешеходов, никто не выжил: кадры и первые детали трагедии
Беда случилась со звездой «Москва слезам не верит», медики не отходят от кровати: что известно на данный момент
"Чудо из чудес": впервые за 800 лет "Вифлеемская звезда" взошла над Украиной, видео
В комментариях под постом Ольге традиционно оставили массу отзывов, как хороших, так и плохих.
«Принцесса», «Королева», «в каждой бочке затычка ору», «Оля - сердце дома 2», «Оля шикарная», «Олечка, вы такая восхитительная, желаю вам дальнейших успехов и процветания», «Какие вы все красивые и яркие!», «Бриллиант», - пишут пользователи сети.
Напомним, что игривая Бузова прижалась к бородатому красавцу и взбудоражила откровением: "Стали семьей".
Как сообщала Politeka, Бузову с "синяками" и в странной шубе поймали на постыдном, народ негодует: "Дуракам закон не писан".
Также Politeka писала, что Бузова после закрытия "Дом-2" разревелась над редким фото с бельем напоказ: "Ужасно! Почти 17 лет...".