Популярная российская певица Оля Бузова обнажила стройные ножки в платье с экстремальным разрезом

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм певица и телеведущая опубликовала фото со своими коллегами по «Дом-2». Как известно, реалити-шоу, которое выходило на российском телевидении с 2004 года, решили закрыть. Ольга, которая до недавнего времени была одной из ведущих шоу, опубликовала сентиментальный пост.

«Легендарная фотография. Спасибо моим коллегам за эти годы работы вместе.

@borodylia - мудрость

@olgaorlova1311 - душа

@cherkasov119 - честь

@domkadoni - провокатор

Мы все очень разные, но всегда были одной большой командой», - написала Бузова.

На фото артистка предстала в экстравагантном платье с разрезом выше колен. Она с легкостью заткнула за пояс Ксению Бородину и лучшую подружку покойной Жанны Фриске, телеведущую и певицу Ольгу Орлову.

В комментариях под постом Ольге традиционно оставили массу отзывов, как хороших, так и плохих.

«Принцесса», «Королева», «в каждой бочке затычка ору», «Оля - сердце дома 2», «Оля шикарная», «Олечка, вы такая восхитительная, желаю вам дальнейших успехов и процветания», «Какие вы все красивые и яркие!», «Бриллиант», - пишут пользователи сети.

Напомним, что игривая Бузова прижалась к бородатому красавцу и взбудоражила откровением: "Стали семьей".

Как сообщала Politeka, Бузову с "синяками" и в странной шубе поймали на постыдном, народ негодует: "Дуракам закон не писан".

Также Politeka писала, что Бузова после закрытия "Дом-2" разревелась над редким фото с бельем напоказ: "Ужасно! Почти 17 лет...".