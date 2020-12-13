Російська співачка Ольга Бузова зворушливо привітала свого друга зі святом

Як передає Politeka.net, артистка виклала на своїй сторінці в "Instagram" нове фото на честь дня народження свого директора Арама Арчера. Красуня зображена поруч з іменником з величезним букетом квітів, вбрана в куртку цветоа хакі і джинси.

Арам Арчер одягнений в картату сорочку синьо-коричневого забарвлення, чорну кофту і вільні штани в дрібну клітинку, на обличчі у нього можна помітити стильні окуляри. Директор прийняв букет квітів з рук своєї підопічної і притулився до неї зі щасливою посмішкою на зарослому обличчі.

"Сьогодні у мого @aram_archer день народження 🥳 🥳 🥳 навіть не віриться, що ми стільки років вже разом 🙏 починали просто працювати, а за цей час практично стали сім'єю🙏❤️. Спасибі тобі за твоє серце, доброту, професіоналізм, віддачу, і нескінченну віру в мене 👸 будь щасливий і здоровий, наш шлях триває 🚀 з Днем народження", - написала Ольга Бузова під фото.

Користувачі соцмережі приєдналися до привітань і висловили свої думки в коментарях:

"Молодці, що разом рука об руку стільки років"; "Я думав це Нагієв))"; "найкращий директор у найкращої співачки, кайф"; "Оленька така красуня😍 🤤"; "такі хороші"; "ти сама молодець!!! Добиваєшся всього. Намагатися. Я дивлюся на тебе і захоплююся. Просто твоєю енергією і силою волі!!!"; "Оля красуня. Вітаємо Арама з днем народження. Дуже хороший директор👍 😍"; "вауууу, блін, які ж ви красиві і милі"; " красуня як би вам було красиво в наших виробах❤️";" Я одна подумала, що це Нагієва рознесло?"; "Ви навіть зовні стали однакові".

Нагадаємо, що у Бузової стався інфаркт мозку, лікарі зробили все можливе: "порушення мови, асиметрія обличчя...".

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