Российская певица Ольга Бузова трогательно поздравила своего друга с праздником

Как передает Politeka.net, артистка выложила на своей странице в "Инстаграм" новое фото в честь дня рождения своего директора Арама Арчера. Красотка запечатлена рядом с именником с огромным букетом цветов, наряженная в куртку цветоа хаки и джинсы.

Арам Арчер одет в клетчатую рубашку сине-коричневой расцветки, черную кофту и свободные штаны в мелкую клеточку, на лице у него можно заметить стильные очки. Директор принял букет цветов из рук своей подопечной и прижался к ней со счастливой улыбкой на заросшем лице.

"Сегодня у моего @aram_archer день рождения 🥳🥳🥳 Даже не верится, что мы столько лет уже вместе 🙏🏻 начинали просто работать, а за это время практически стали семьей 🙏🏻❤️. Спасибо тебе за твоё сердце, доброту, профессионализм, отдачу, и бесконечную веру в меня 👸🏻 Будь счастлив и здоров, наш путь продолжается 🚀 С днём рождения", - написала Ольга Бузова под фото.

Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям и высказали свои мысли в комментариях:

"Молодцы, что вместе рука об руку столько лет"; "Я думал это Нагиев))"; "Самый лучший директор у самой лучшей певицы, кайф"; "Оленька такая красотка 😍🤤"; "Такие хорошие"; "Ты сама молодец!!! Добиваешься всего. Стараешься. Я смотрю на тебя и восхищаюсь. Просто твоей энергией и силой воли!!!"; "Оля красотка. Поздравляем Арама с днем рождения. Очень хороший директор 👍😍"; "Вауууу, блин, какие же вы красивые и милые"; "Красотка как бы вам было красиво в наших изделиях❤️"; "Я одна подумала, что это Нагиева разнесло?"; "Вы даже внешне стали одинаковые".

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