Скандальная российская телеведущая и певица Оля Бузова удивила новым образом для «Ледникового периода»
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото с выступления. Ольга была одета в неприлично короткое желтое платье в перьях. Ее волосы были собраны в косу. Красотка отжигала на льду со своим партнером, не стесняясь весьма откровенных поз и поддержек. Как оказалось, певица примеряла на себя образ птички.
«Ну что, мои хорошие. Птичка ждёт вас сегодня у экранов телевизоров. Мы с @dmitry_solovyev хотели подарить вам отличное настроение, и очень надеемся, что у нас это получилось. Тот самый случай, когда номер лучше посмотреть, чем про него много говорить», - отметила Ольга.
Поклонники стали поддерживать любимую звезду, так как одна из судей раскритиковала Ольгу за слишком короткое платье.
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«Ого, вот это у нее мимика», «Лучшие, жду не дождусь», «Очень обидно за оценки», «Ну что здесь скажешь! Просто светлый, открытый, позитивный человек – Олечка», «Ты красивая, легкая лирическая птичка! Смотреть на тебя — одно удовольствие!», - пишут люди.
Стоит отметить, что Ольге часто ставят низкие оценки, но ее всегда спасают своим голосованием зрители.
Напомним, что у Бузовой случился инфаркт мозга, врачи сделали все возможное: "Нарушение речи, ассиметрия лица...".
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