Зірка "Дом-2" та співачка Ольга Бузова викликала захват ніжними вигинами на новому фото
Як передає Politeka.net, 34-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в казкових декораціях.
Так, яскраво нафарбована Ольга в світлій сукні, декольте якої здатне звести з розуму, стояла за якоюсь конструкцією з листям, виринувши звідти, як із кущів. Дівчина поманила публіку своїми пружними принадами, анонсувавши в підписі новорічне шоу на одному з телеканалів.
"Сьогодні буде казка ❄️❄️❄️ ️"Таємниця білого саду" на @musiconetv️️", - йдеться в повідомленні.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
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"Дуже красиво 👍"
"Каааайф 🤍 Чекаю 🙏"
"Ти наша казка 😻❄️"
"Авторка і богиня казок. Чекаємо всім світом царицю бу❤️"
"Фея моя❤️"
"Прям як чарівна казка 👍"
Раніше ми повідомляли, злегка розпатлана Ольга в міні-спідниці, легінсах і чорному топі, з тканинною маскою на обличчі та окулярах, постала на кадрах в "сторіз", коли вирішила похвалитися тим, як їй зробили приємно.
"Так, закінчили процедурки, мені нанесли ще масочку, принесли чайок зелений... Я прям відчуваю себе дівчинкою! - вигукнула Бузова, що розтанула. - Як мені цього не вистачало... Соромно говорити, була Востаннє тут 17 серпня. 17 серпня, Карл!"
Також ми писали, в мережі з'явилося рідкісне фото Ольги - ще до слави. Її молодша сестра Анна виставила в Instagram кадр зі зворушливим сімейним моментом. Чоловік посередині - це їх з Ольгою батько. А в дівчинці у блакитній кофтині справа насилу впізнається й сама зірка "Дом-2".
Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні.
Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова опинилася на межі життя і смерті, страховка не спрацювала.
Також Politeka писала, що зухвала Бузова показала характер прямо на підлозі і нарвалася на несподівану реакцію.