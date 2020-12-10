Зірка "Дом-2" та співачка Ольга Бузова викликала захват ніжними вигинами на новому фото

Як передає Politeka.net, 34-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в казкових декораціях.

Так, яскраво нафарбована Ольга в світлій сукні, декольте якої здатне звести з розуму, стояла за якоюсь конструкцією з листям, виринувши звідти, як із кущів. Дівчина поманила публіку своїми пружними принадами, анонсувавши в підписі новорічне шоу на одному з телеканалів.

"Сьогодні буде казка ❄️❄️❄️ ️"Таємниця білого саду" на @musiconetv️️", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Дуже красиво 👍"

"Каааайф 🤍 Чекаю 🙏"

"Ти наша казка 😻❄️"

"Авторка і богиня казок. Чекаємо всім світом царицю бу❤️"

"Фея моя❤️"

"Прям як чарівна казка 👍"

Раніше ми повідомляли, злегка розпатлана Ольга в міні-спідниці, легінсах і чорному топі, з тканинною маскою на обличчі та окулярах, постала на кадрах в "сторіз", коли вирішила похвалитися тим, як їй зробили приємно.

"Так, закінчили процедурки, мені нанесли ще масочку, принесли чайок зелений... Я прям відчуваю себе дівчинкою! - вигукнула Бузова, що розтанула. - Як мені цього не вистачало... Соромно говорити, була Востаннє тут 17 серпня. 17 серпня, Карл!"

Також ми писали, в мережі з'явилося рідкісне фото Ольги - ще до слави. Її молодша сестра Анна виставила в Instagram кадр зі зворушливим сімейним моментом. Чоловік посередині - це їх з Ольгою батько. А в дівчинці у блакитній кофтині справа насилу впізнається й сама зірка "Дом-2".

Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні.

Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова опинилася на межі життя і смерті, страховка не спрацювала.

Також Politeka писала, що зухвала Бузова показала характер прямо на підлозі і нарвалася на несподівану реакцію.