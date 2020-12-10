Звезда "Дом-2" и певица Ольга Бузова вызвала восторг нежными изгибами на новом фото

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в сказочных декорациях.

Так, ярко накрашенная Ольга в светлом платье, декольте которого способно свести с ума, стояла за некоей конструкцией с листьями, вынырнув оттуда, как из кустов. Девушка поманила публику своими упругими прелестями, анонсировав в подписи новогоднее шоу на одном из телеканалов.

"Сегодня будет сказка ❄️❄️❄️ «Тайна белого сада» на @musiconetv 👸🏻❄️", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Очень красиво 👍"

"Каааайф 🤍 Жду 🙏🏻"

"Ты наша сказка 😻❄️"

"Создательница и богиня сказок. Ждём всем миром царицу Бу❤️"

"Фея моя❤️"

"Прям как волшебная сказка 👍"

Ранее мы сообщали, слегка растрепанная Ольга в мини-юбке, леггинсах и черном топе, с тканевой маской на лице и очках, предстала на кадрах в "сториз", когда решила похвастаться тем, как ей сделали приятно.

"Так, закончили процедурки, мне нанесли еще масочку, принесли чайок зеленый... Я прям чувствую себя девочкой! - воскликнула растаявшая Бузова. - Как мне этого не хватало... Стыдно говорить, была в последний раз здесь 17 августа. 17 августа, Карл!"

Также мы писали, в Сети появилось редкое фото Ольги - еще до славы. Ее младшая сестра Анна выставила в Инстаграм кадр с трогательным семейным моментом. Мужчина посередине - это их с Ольгой отец. А в девочке в голубой кофточке справа с трудом узнается и сама звезда "Дом-2".

Напомним, что Бузова в синяках и с конским хвостом огорошила видом, редкое фото в платье.

Как сообщала Politeka, Ольга Бузова оказалась на грани жизни и смерти, страховка не сработала.

Также Politeka писала, что дерзкая Бузова показала характер прямо на полу и нарвалась на неожиданную реакцию.