Звезда "Дом-2" и певица Ольга Бузова обрадовала поклонников свежими фото, рассказав и показав - как мало ей для счастья надо

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда опубликовала в "сториз" свежие кадры, на которых предстала в дерзком наряде в салоне красоты.

Слегка растрепанная Ольга с тканевой маской на лице и в очках поверх нее снимала свое отражение в зеркале: на ней была коротенькая юбка в клетку, черный топ, леггинсы и белые ботинки.

"Так, закончили процедурки, мне нанесли еще масочку, принесли чайок зеленый... Я прям чувствую себя девочкой! - воскликнула растаявшая Бузова. - Как мне этого не хватало... Стыдно говорить, была в последний раз здесь 17 августа. 17 августа, Карл!"

Ранее мы сообщали, Бузова вызвала недоумение нелепым образом на фото в посте, посвященному борьбе со СПИДом.

Певица показала себя в прямо-таки королевском наряде: в шоколадном платье с серебристой вышивкой и пышной юбкой с блестками. Расфуфыренная Бузова показала пальцами сердечко и призвала пользователей под фото "предохраняться во время занятия любовью".

"Роскошная Оля😍❤️"; "Принцесса❤️"; "Чертовски хороша! и правильные вещи пишешь - молодец!"; "Бесподобное платье. Аж из глаз блёстки не сойдут. Класс. И сама красотка! 😉", "неуместно как-то", "фото не очень", - отреагировали пользователи.

Также мы писали, что Бузова ошеломила публику, появившись в образе колдуньи Малефисенты на ледовой арене. Перья, дым, коронные рожки - и Ольгу не узнать.

«Классная Оля», «Ваау, нереально круто», «Ооо да! Это просто огонь! Офигенная», «как всегда – нереальная», «обалдеть. И это на льду», - прокомментировали пользователи.

Напомним, что Бузова в синяках и с конским хвостом огорошила видом, редкое фото в платье.

Как сообщала Politeka, Ольга Бузова оказалась на грани жизни и смерти, страховка не сработала.

Также Politeka писала, что дерзкая Бузова показала характер прямо на полу и нарвалась на неожиданную реакцию.