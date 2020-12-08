Зірка "Дом-2" й співачка Ольга Бузова порадувала шанувальників свіжими фото, розповівши та показавши - як мало їй для щастя треба

Як передає Politeka.net, 34-річна зірка опублікувала в "сторіз" свіжі кадри, на яких постала в зухвалому вбранні в салоні краси.

Злегка розпатлана Ольга з тканинною маскою на обличчі й в окулярах поверх неї знімала своє відображення в дзеркалі: на ній була коротенька спідниця в клітку, чорний топ, легінси та білі черевики.

"Так, закінчили процедурки, мені нанесли ще масочку, принесли чайок зелений... Я прям відчуваю себе дівчинкою! - вигукнула Бузова та розтанула. - Як мені цього не вистачало... Соромно говорити, була востаннє тут 17 серпня. 17 серпня, Карл!"

Раніше ми повідомляли, Бузова викликала подив безглуздим образом на фото в пості, присвяченому боротьбі зі СНІДом.

Співачка показала себе в прямо-таки королівському вбранні: в шоколадній сукні зі сріблястою вишивкою та пишною спідницею з блискітками. Розфуфирена Бузова показала пальцями сердечко і закликала користувачів під фото "оберігатися під час заняття любов'ю".

"Розкішна Оля😍❤️"; "Принцеса❤️"; "До біса хороша! і правильні речі пишеш - молодець!"; "Незрівнянне плаття. Аж з очей блискітки не зійдуть. Клас. І сама красуня! 😉", "недоречно якось", "фото не дуже", - відреагували користувачі.

Також ми писали, що Бузова приголомшила публіку, з'явившись в образі чаклунки Малефісенти на льодовій арені. Пір'я, дим, коронні ріжки - і Ольгу не впізнати.

"Класна Оля", "Ваау, нереально круто", "Ооо да! Це просто вогонь! Офігенна", «як завжди – нереальна", "очманіти. І це на льоду", - прокоментували користувачі.

Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні.

Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова опинилася на межі життя і смерті, страховка не спрацювала.

Також Politeka писала, що зухвала Бузова показала характер прямо на підлозі і нарвалася на несподівану реакцію.