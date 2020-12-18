Зірка "Дом-2" і співачка Ольга Бузова ошелешила публіку раптовою заявою

Як передає Politeka.net, 34-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівний знімок часів своєї участі в любовному телебудівництві "Дом-2".

На фото відразу впізнається та сама Бузова: блондинка з накрученими локонами, в рожевому топі, що "підстрибнув" та крізь який видно чорний ліфчик, і в синіх джинсах з низькою талією, з яких вибивається мереживна гумка від трусів.

У підписі Бузова повідомила про закриття проекту "Дом-2". Дівчина поплакала над фото, згадуючи про ті часи, завдяки яким стала знаменита.

"Шоу "Дом-2" більше не буде о 23:00. Його просто більше не буде на ТНТ. Мені дуже складно це прийняти, але це так. "Дом-2" змінив російське телебачення. І з його відходом ТБ більше не буде колишнім. Дом-2 став культовим реаліті-шоу. Дом-2, я тебе люблю ❤️ мені складно говорити і писати... тому поки все 😔 Прощай, Легенда. Назавжди твоя Оля👸😔", - вилила душу Бузова.

Користувачі, варто відзначити, по-різному поставилися до цієї новини, деякі, навпаки, навіть зраділи:

"Я плачу від щастя 😂😂😂"

"Нарешті"

"Хороша❤️це було так давно"

"Ось це па-па-паварот"

"😔Оля не переживай 💓 💓 "

"Земля металом"

"Передбачення з битви екстрасенсів починає збуватися🤔"

"Це як грім серед ясного неба! Жахливо. Майже 17 років. Головне реаліті в світі"

Раніше ми повідомляли, Бузова показала себе в повний зріст в бордовій міні-сукні з асиметричним кроєм. Лук доповнили бежеві туфлі на шпильці та довгі сережки.

"Ох вже цей грудень 🥰 🥰 🥰 зйомки non stop зато зате, є привід наряджатися кожен день👸🥰. Сьогодні я в бордо", - підписала кадр зірка.

Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні

Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова опинилася на межі життя і смерті, страховка не спрацювала

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