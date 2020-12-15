Популярная российская певица Оля Бузова обескуражила фанатов, примеряв экстра-мини платье
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Ох уж этот декабрь 🥰🥰🥰 съемки non stop 🎥🛑 Зато, есть повод наряжаться каждый день 👸🏻🥰. Сегодня я в бордо», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Бузова позирует в экстра-мини платье, которое эффектно подчеркивает ее идеальные ноги. Поклонники высоко оценили выходку кумира, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.
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«Шикарно выглядишь», «богиня», «лучшая», «ух, как потрясно, люблю такую цветовую гамму», «прекрасная – как всегда», «крутой прикид», «ты просто супер красотка! Так держать здоровья и успехов», - пишут они.
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Так, звезда Ольга Бузова в хорошем настроении поделилась с фанатами снимком, которое было сделано по завершению ток-шоу, в котором певица в качестве ведущей.
Эфир звезда проводила белой блузке с огромным декольте, а также сером костюме-двойке. Образ Бузова дополнила ярким макияжем и мини-косичками.
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