Популярная российская певица Оля Бузова обескуражила фанатов, примеряв экстра-мини платье

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Ох уж этот декабрь 🥰🥰🥰 съемки non stop 🎥🛑 Зато, есть повод наряжаться каждый день 👸🏻🥰. Сегодня я в бордо», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Бузова позирует в экстра-мини платье, которое эффектно подчеркивает ее идеальные ноги. Поклонники высоко оценили выходку кумира, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

«Шикарно выглядишь», «богиня», «лучшая», «ух, как потрясно, люблю такую цветовую гамму», «прекрасная – как всегда», «крутой прикид», «ты просто супер красотка! Так держать здоровья и успехов», - пишут они.

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Так, звезда Ольга Бузова в хорошем настроении поделилась с фанатами снимком, которое было сделано по завершению ток-шоу, в котором певица в качестве ведущей.

Эфир звезда проводила белой блузке с огромным декольте, а также сером костюме-двойке. Образ Бузова дополнила ярким макияжем и мини-косичками.

Напомним, что Бузова в синяках и с конским хвостом огорошила видом, редкое фото в платье

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