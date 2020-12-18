Звезда "Дом-2" и певица Ольга Бузова ошарашила публику внезапным заявлением
Как передает Politeka.net, 34-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивный снимок времен своего участия в любовной телестройке "Дом-2".
На фото сразу узнается та самая Бузова: блондинка с накрученными локонами, в "подпрыгнувшем" розовом топе, сквозь который виден черный лифчик, и в синих джинсах с низкой талией, из которых выбивается кружевная резинка от трусов.
В подписи Бузова сообщила о закрытии проекта "Дом-2". Девушка всплакнула над фото, вспоминая о тех временах, благодаря которым она стала знаменита.
"Шоу “Дом-2” больше не будет в 23:00. Его просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно это принять, но это так. “Дом-2” изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. Дом-2 стал культовым реалити-шоу. Дом 2, я тебя люблю ❤️ Мне сложно говорить и писать...поэтому пока все 😔 Прощай, Легенда. Навсегда твоя Оля 👸🏻😔", - излила душу Бузова.
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Пользователи, стоит отметить, по-разному отнеслись к этой новости, некоторые, наоборот, даже обрадовались:
"Я плачу от счастья😂😂😂"
"Наконец-то"
"Хороша❤️это было так давно"
"Вот это па-па-паварот"
"😔Оля не переживай 💓💓"
"Земля металлом"
"Предсказание с битвы экстрасенсов начинает сбываться🤔"
"Это как гром среди ясного неба! Ужасно. Почти 17 лет. Главное реалити в мире"
Ранее мы сообщали, Бузова показала себя в полный рост в бордовом мини-платье с ассиметричным кроем. Лук дополнили бежевые туфли на шпильке и длинные серьги.
«Ох уж этот декабрь 🥰🥰🥰 съемки non stop 🎥🛑 Зато, есть повод наряжаться каждый день 👸🏻🥰. Сегодня я в бордо», - подписала кадр звезда.
Напомним, что Бузова в синяках и с конским хвостом огорошила видом, редкое фото в платье
Как сообщала Politeka, Ольга Бузова оказалась на грани жизни и смерти, страховка не сработала
Также Politeka писала, что дерзкая Бузова показала характер прямо на полу и нарвалась на неожиданную реакцию