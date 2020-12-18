Звезда "Дом-2" и певица Ольга Бузова ошарашила публику внезапным заявлением

Как передает Politeka.net, 34-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивный снимок времен своего участия в любовной телестройке "Дом-2".

На фото сразу узнается та самая Бузова: блондинка с накрученными локонами, в "подпрыгнувшем" розовом топе, сквозь который виден черный лифчик, и в синих джинсах с низкой талией, из которых выбивается кружевная резинка от трусов.

В подписи Бузова сообщила о закрытии проекта "Дом-2". Девушка всплакнула над фото, вспоминая о тех временах, благодаря которым она стала знаменита.

"Шоу “Дом-2” больше не будет в 23:00. Его просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно это принять, но это так. “Дом-2” изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. Дом-2 стал культовым реалити-шоу. Дом 2, я тебя люблю ❤️ Мне сложно говорить и писать...поэтому пока все 😔 Прощай, Легенда. Навсегда твоя Оля 👸🏻😔", - излила душу Бузова.

Пользователи, стоит отметить, по-разному отнеслись к этой новости, некоторые, наоборот, даже обрадовались:

"Я плачу от счастья😂😂😂"

"Наконец-то"

"Хороша❤️это было так давно"

"Вот это па-па-паварот"

"😔Оля не переживай 💓💓"

"Земля металлом"

"Предсказание с битвы экстрасенсов начинает сбываться🤔"

"Это как гром среди ясного неба! Ужасно. Почти 17 лет. Главное реалити в мире"

Ранее мы сообщали, Бузова показала себя в полный рост в бордовом мини-платье с ассиметричным кроем. Лук дополнили бежевые туфли на шпильке и длинные серьги.

«Ох уж этот декабрь 🥰🥰🥰 съемки non stop 🎥🛑 Зато, есть повод наряжаться каждый день 👸🏻🥰. Сегодня я в бордо», - подписала кадр звезда.

Напомним, что Бузова в синяках и с конским хвостом огорошила видом, редкое фото в платье

Как сообщала Politeka, Ольга Бузова оказалась на грани жизни и смерти, страховка не сработала

Также Politeka писала, что дерзкая Бузова показала характер прямо на полу и нарвалась на неожиданную реакцию