І як їй не страшно

Російська співачка Ольга Бузова здивувала дивним вбранням



Як передає Politeka.net, новим відео знаменитість похвалилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

Бузова вирішила відвідати свій улюблений готель і показала те, що відбувається своїм шанувальникам.



Все б нічого, але співачка вибрала для виходу в люди досить дивний наряд. Одягалася Ольга в жовту шубу з принтом космонавта.

Також увагу шанувальників Бузової привернули патчі під очима, які нагадували синці.

У коментарях під постом співачку звинуватили в показусі і несмаку, а деякі вказали на відсутність маски на її обличчі, хоч епідемія зараз в самому розпалі.

"Королівський прийом. Оля, спустити трохи...", "Оштрафувавши......без маски", "на бабку схожа", "Добра дівчинка. Для показухи так довго не протрималася б. Розумничка", "який чіплянок" ," на шубі космонавт і патчі засохли", "Чому без маски? Що Дурням закон не писаний?", "Маски на обличчі немає. Патчі додають антураж, але наводять на думку, що без них зовсім все погано, раз на людях в такому вигляді. Це як в бігудях по вулиці ходити або з кремом для депіляції на ногах", - писали в коментарях під постом Ольги.



Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні

Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова опинилася на межі життя і смерті, страховка не спрацювала

Також Politeka писала, що зухвала Бузова показала характер прямо на підлозі і нарвалася на несподівану реакцію



