Російська співачка Ольга Бузова здивувала дивним вбранням
Як передає Politeka.net, новим відео знаменитість похвалилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)
Бузова вирішила відвідати свій улюблений готель і показала те, що відбувається своїм шанувальникам.
Все б нічого, але співачка вибрала для виходу в люди досить дивний наряд. Одягалася Ольга в жовту шубу з принтом космонавта.
Також увагу шанувальників Бузової привернули патчі під очима, які нагадували синці.
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У коментарях під постом співачку звинуватили в показусі і несмаку, а деякі вказали на відсутність маски на її обличчі, хоч епідемія зараз в самому розпалі.
"Королівський прийом. Оля, спустити трохи...", "Оштрафувавши......без маски", "на бабку схожа", "Добра дівчинка. Для показухи так довго не протрималася б. Розумничка", "який чіплянок" ," на шубі космонавт і патчі засохли", "Чому без маски? Що Дурням закон не писаний?", "Маски на обличчі немає. Патчі додають антураж, але наводять на думку, що без них зовсім все погано, раз на людях в такому вигляді. Це як в бігудях по вулиці ходити або з кремом для депіляції на ногах", - писали в коментарях під постом Ольги.
Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні
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