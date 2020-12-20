И как ей не страшно

Российская певица Ольга Бузова удивила странным нарядом



Как передает Politeka.net, новым видео знаменитость похвасталась на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Бузова решила навестить свою любимую гостиницу и показала происходящее своим поклонникам.



Все бы ничего, но певица выбрала для выхода в люди довольно странный наряд. Облачилась Ольга в желтую шубу с принтом космонавта.

Также внимание поклонников Бузовой привлекли патчи под глазами, которые напоминали синяки.

В комментариях под постом певицу обвинили в показухе и безвкусице, а некоторые указали на отсутствие маски на ее лице, хоть эпидемия сейчас в самом разгаре.

"Королевский приём. Оля, спустить немного...", "Оштрафовать......без маски", "На бабку похожа", "Добрая девочка. Для показухи так долго не продержалась бы. Умничка", "Какой цеплёнок", "На шубе космонавт и патчи засохли", "Почему без маски? Что дуракам закон не писан?", "Маски на лице нет. Патчи добавляют антураж, но наводят на мысль, что без них совсем всё плохо, раз на людях в таком виде. Это как в бигудях по улице ходить или с кремом для депиляции на ногах", - писали в комментариях под постом Ольги.



Напомним, что Бузова в синяках и с конским хвостом огорошила видом, редкое фото в платье

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