Популярная российская телеведущая Ксения Собчак ошеломила поклонников словами о том, что думает про закрытие «Дома-2»

Как рассказывает Politeka, соответствующий пост знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Дом2» закрывают - ушла эпоха! Я счастлива ,что пришла туда и счастлива ,что вовремя ушла и пошла дальше. Эта моя первая телевизионная работа, и я всегда с теплом и любовью вспоминаю то время! Я ходила безуспешно на кастинги, меня не взял Эрнст на Фабрику Звезд (пела я и тогда отвратительно), не взяли вести «Афишу»-я соревновалась с Таней Арно и в финальном туре выбрали ее, а я рыдала крокодильими слезами. Но взяли в ДОМ2. Настоял лично Валерий Комиссаров» («в ней что-то есть, она смешная какая-то ,но при этом стерва») Но я всегда считала, что «дайте просто за ручку подержаться, а дверь я сама выломаю», - говорится в сообщении.

После этого, рассказывает Собчак, было несколько других телеканалов.

«После этого были и НТВ, и Россия , Первый и «Последний Герой», и GQ, и Дождь и много много всего. Спасибо всем моим учителям и институтам, и Дом-2 я тоже вспоминаю с благодарностью. И помните, неважно кто кем был - важно кто кем стал», - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что на опубликованных кадрах Собчак времен участия в проекте «Дом-2». Также можно заметить других соведущих шоу – Ксению Бородину и Олю Бузову. При этом красотки явно «не на высоте».

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