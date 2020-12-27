Скандальная российская телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова обескуражила поклонников, показавшись в новом ярком образе

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Новая я 👸🏻 Раз уж под конец года столько перемен, то и мне захотелось чего-то новенького 🥰🥰🥰🤩💫 . Спасибо девчилучкам», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Бузова позирует с дредами на голове, а также топе и облегающих черных штанах. Дополняли снимок шарики на заднем фоне.

«Оля, ты супер. Аж помолодела», «красотка», «безумно красивая», «очень круто», «моя мечта! Безупречно выглядишь», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная российская ведущая и певица Ольга Бузова озадачила поклонников грустным видом после новостей о закрытии ее крупнейшего проекта – шоу «Дом-2»

Так, Бузова показала свежее фото, на котором она выглядит очень подавленной. Ведущая сидит на заснеженной скамейке на фоне новогодних декораций. Для такого зимнего фото звезда надела черные штаны и роскошную белую шубку.

Однако, несмотря на атмосферу праздника вокруг, Бузова на снимке выглядит так, будто вот-вот расплачется.

Напомним, эпатажная Бузова переборщила с разрезом, заткнув за пояс подружку Жанны Фриске: «В каждой бочке затычка».

Как сообщала Politeka, Бузову с "синяками" и в странной шубе поймали на постыдном, народ негодует.

Также Politeka писала, что Собчак по случаю закрытия «Дом-2» вспомнила бурное прошлое, позорные кадры с Бузовой и не только.