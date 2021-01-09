Звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова огорошила новым фото, сделанным на отдыхе
Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежий кадр в своем микроблоге в Инстаграм, сделанный на Мальдивах.
Загорелая, словно шоколадка, Ольга позировала в голубом микро-бикини, стоя по колено в прозрачной воде. Разнеженная Бузова закрыла от удовольствия глаза и выставила вперед одну ножку - ее гладенькая кожа аж блестела на тропическом солнце. При этом девушка выглядела настолько худой, что можно пересчитать все ее ребра.
"Сколько раз была на Мальдивах, и каждый раз наслаждаюсь и восхищаюсь этими цветами и красками природы🌴 🌊", - подписала кадр Бузова.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Судя по всему, первое, что кинулось людям в глаза, это отнюдь не роскошные цвета океана, в котором отразилось ясное небо, и не фантастический загар певицы, а ее сильная худоба.
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"Можно анатомию изучать, ты б поела"
"Оля, какая ж Вы худая🤔 Вы там покушайте активно)))"
"До дистрофии недалеко, как не первая стадия..."
"Вот сколько людей столько и мнений. Я Мальдивы люблю. А некоторые из моих туристов считают поездкой одного раза. Скучно и эмоций мало"
"Покахонтас😻"
"Какая ты красавица Оль 😻"
"Какой загарчик, красотка 💙"
"Ой, какая вы уже чёрная 🙈"
Ранее мы сообщали, что дерзкая Бузова показала в Сети, как нырнула в бассейн, полный лепестков роз. Выглядело это зрелище весьма заманчиво. Особенно можно залюбоваться прелестями звезды - для этого она сделала все необходимое, надев супероткровенное красное бикини.
"Так было красиво 😍 Память на всю жизнь 😍", - подписала кадры Ольга.
Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.
Также Politeka сообщала, что Бузова после закрытия "Дом-2" ошарашила видом на грани слез, не выдержал даже любовник.