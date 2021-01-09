Звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова огорошила новым фото, сделанным на отдыхе

Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежий кадр в своем микроблоге в Инстаграм, сделанный на Мальдивах.

Загорелая, словно шоколадка, Ольга позировала в голубом микро-бикини, стоя по колено в прозрачной воде. Разнеженная Бузова закрыла от удовольствия глаза и выставила вперед одну ножку - ее гладенькая кожа аж блестела на тропическом солнце. При этом девушка выглядела настолько худой, что можно пересчитать все ее ребра.

"Сколько раз была на Мальдивах, и каждый раз наслаждаюсь и восхищаюсь этими цветами и красками природы🌴 🌊", - подписала кадр Бузова.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Судя по всему, первое, что кинулось людям в глаза, это отнюдь не роскошные цвета океана, в котором отразилось ясное небо, и не фантастический загар певицы, а ее сильная худоба.

"Можно анатомию изучать, ты б поела"

"Оля, какая ж Вы худая🤔 Вы там покушайте активно)))"

"До дистрофии недалеко, как не первая стадия..."

"Вот сколько людей столько и мнений. Я Мальдивы люблю. А некоторые из моих туристов считают поездкой одного раза. Скучно и эмоций мало"

"Покахонтас😻"

"Какая ты красавица Оль 😻"

"Какой загарчик, красотка 💙"

"Ой, какая вы уже чёрная 🙈"

Ранее мы сообщали, что дерзкая Бузова показала в Сети, как нырнула в бассейн, полный лепестков роз. Выглядело это зрелище весьма заманчиво. Особенно можно залюбоваться прелестями звезды - для этого она сделала все необходимое, надев супероткровенное красное бикини.

"Так было красиво 😍 Память на всю жизнь 😍", - подписала кадры Ольга.

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

Также Politeka сообщала, что Бузова после закрытия "Дом-2" ошарашила видом на грани слез, не выдержал даже любовник.