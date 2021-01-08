Телеведущая и певица Ольга Бузова вместе со своим бойфрендом, Давой, отдыхает на Мальдивах

Звезда теперь делает по несколько постов в Инстаграм, посвященных ее отдыху, передает Politeka.net.

Так, в одном из последних видео в Инстаграм звезда предстала в маленьком бикини. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Купальник подчеркнул небольшую грудь Ольги, поблескивая на солнце.

Маленькие плавочки на завязочках держались на небольших бедрах.

Стройная красотка позировала на краешке бассейна с лепестками роз, и показав пальцами сердечко, нырнула в него.

"Прыгнуть в бассейн из роз 🌹🌊 - done ✅.

Так было красиво 😍 Память на всю жизнь 😍😍😍", - написала Ольга.

За час пост собрал почти два миллиона просмотров.

"Кайф 🔥😍", "Красиво очень", "Вот люди отдыхают...а на меня из-за угла уже смотрит 11 января и мерзко хихикает!...", "Олечка ты такое солнышко. Так рада за тебя❤️", "То в роллтон то в розы😍", "Какая кайфовая 😻😻😻 Люблю ❤️", "Сейчас все блогеры ныряют в цветы?😀", "Нереальная!!!", "Аж обзавидовались🙈🙈🙈😂😂", "Красотища то какая❤️", "Нездоровая худоба🧐 @buzova86 что ты там качала на днях, кости?🤔 Сиси ладно их и не было, а куда делась попа, её нет вообще🧐 между ног танк проедет, зато подбородок висит😅", "Господи ты только и болтыхаешься как рыба в пакете😂", "О Боже какие красивые облака на заднем плане 🙌🙌🙌", "@buzova86 ❤️ вы так сияете 😍 прикрепите если любите наас ❤️🙏🏼 @buzova86", - написали пользователи сети.

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

Также Politeka сообщала, что Бузова после закрытия "Дом-2" ошарашила видом на грани слез, не выдержал даже любовник.