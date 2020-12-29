Популярная российская ведущая и певица Ольга Бузова показала себя в красном мини-платье на отдыхе с любимым

Как сообщает Politeka.net, накануне звезда отправилась на отдых со своим 27-летним бойфрендом Давидом Манукяном, известным под сценическим именем Дава. Как выяснилось, пара прилетела в Мальдивы, где их ждет море и солнце.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Бузова призналась, что после перелета им с Давой пришлось непросто.

«Прилетели, но весь день ходим «вареные». Заставили себя встать хотя бы на ужин, чтобы ночью уснуть. Мне кажется, несколько дней я только вообще буду приходить в себя. Стресса было очень много в этом году...желаю себе реально отдохнуть и, набраться сил ...ведь впереди 2021», - написала Бузова.

Она также поделилась фотографией с курорта, на которой позирует в коротком красном платьице. На снимке особенно заметно, что знаменитость сильно похудела за последнее время.

Ее поклонники тут же принялись обсуждать пост.

«лучшая, хорошего отдыха тебе», «Оля, счастливого вам отдыха!», «Очень похудела Оля! Кушай там хорошо!», «Оля, а вам точно 34, а не 20 шикарная», «Какой у вас там рай - смотрю сториз и завидую», «А фотошопа сколько, всё старается на девочку быть похожей», - пишут люди.

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

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