Популярная российская ведущая и певица Ольга Бузова показала себя в красном мини-платье на отдыхе с любимым
Как сообщает Politeka.net, накануне звезда отправилась на отдых со своим 27-летним бойфрендом Давидом Манукяном, известным под сценическим именем Дава. Как выяснилось, пара прилетела в Мальдивы, где их ждет море и солнце.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Бузова призналась, что после перелета им с Давой пришлось непросто.
«Прилетели, но весь день ходим «вареные». Заставили себя встать хотя бы на ужин, чтобы ночью уснуть. Мне кажется, несколько дней я только вообще буду приходить в себя. Стресса было очень много в этом году...желаю себе реально отдохнуть и, набраться сил ...ведь впереди 2021», - написала Бузова.
Она также поделилась фотографией с курорта, на которой позирует в коротком красном платьице. На снимке особенно заметно, что знаменитость сильно похудела за последнее время.
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Ее поклонники тут же принялись обсуждать пост.
«лучшая, хорошего отдыха тебе», «Оля, счастливого вам отдыха!», «Очень похудела Оля! Кушай там хорошо!», «Оля, а вам точно 34, а не 20 шикарная», «Какой у вас там рай - смотрю сториз и завидую», «А фотошопа сколько, всё старается на девочку быть похожей», - пишут люди.
Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.
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