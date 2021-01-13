Звезда "Дом-2" и певица Ольга Бузова дала новый повод для горячих обсуждений

Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на мальдивском пляже.

Загорелая Ольга лежала на белом песочке - резкий контраст - в пестром микро-бикини. Девушка приняла томную позу, выставив напоказ тонкую талию и стройные бедра.

В подписи Бузова неожиданно заговорила о лишнем весе, тогда как вся Сеть "гудит" о ее резком похудении - как только она стала выставлять пляжные фото в купальниках. Невооруженным глазом можно подсчитать ее ребра, кроме того куда-то "делся" бюст.

"Я лежу на берегу, не могу поднять ногУ, не ногУ, а нОгу!!! Все равно не мОгу 😂😂😂. Сколько набрали во время январских праздников ?🐷🍤😋", - спросила Ольга у фанатов.

Слова артистки и ее внешний вид вызвали у публики диссонанс. Правда, некоторые кинулись ее расхваливать и просить больше не худеть.

"Купальник прикольный🔥"

"Да я и не сбрасывала, чтобы набирать 🤣"

"Оля, серьезно, набрали?😂🤦🏼‍♀️"

"Страшно на весы вставать🤣"

"глаз не оторвать от вас😍"

"Красотка🔥🔥фигура сногсшибательная не вижу что набрала 👍"

"Тазовая кость торчит😱" - "Тазовая кость торчит, а попа висит, как у старухи)"

"Молодец Оля! Выставляй больше фоток, чтобы окончательно бабы сошли с ума от зависти. 😃"

"Не надо худеть Оля, так лучше 💗"

"Пантера 💔"

Ранее мы сообщали, Бузова ошеломила удачным кадром, на котором будто парила в воздухе. Девушка лежала на бортике бассейна - а тот, в свою очередь, "сливался" с океаном.

"Чем меньше остается дней тут, тем больше ценишь каждое мгновенье 🌊. Как же быстро идёт время... и на отдыхе, и вообще ⏳", - говорится в подписи.

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

Также Politeka сообщала, что Бузова вышла замуж, появились фото тайного торжества: "Церемония прошла на..."