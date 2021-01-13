Звезда "Дом-2" и певица Ольга Бузова дала новый повод для горячих обсуждений
Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на мальдивском пляже.
Загорелая Ольга лежала на белом песочке - резкий контраст - в пестром микро-бикини. Девушка приняла томную позу, выставив напоказ тонкую талию и стройные бедра.
В подписи Бузова неожиданно заговорила о лишнем весе, тогда как вся Сеть "гудит" о ее резком похудении - как только она стала выставлять пляжные фото в купальниках. Невооруженным глазом можно подсчитать ее ребра, кроме того куда-то "делся" бюст.
"Я лежу на берегу, не могу поднять ногУ, не ногУ, а нОгу!!! Все равно не мОгу 😂😂😂. Сколько набрали во время январских праздников ?🐷🍤😋", - спросила Ольга у фанатов.
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Слова артистки и ее внешний вид вызвали у публики диссонанс. Правда, некоторые кинулись ее расхваливать и просить больше не худеть.
"Купальник прикольный🔥"
"Да я и не сбрасывала, чтобы набирать 🤣"
"Оля, серьезно, набрали?😂🤦🏼♀️"
"Страшно на весы вставать🤣"
"глаз не оторвать от вас😍"
"Красотка🔥🔥фигура сногсшибательная не вижу что набрала 👍"
"Тазовая кость торчит😱" - "Тазовая кость торчит, а попа висит, как у старухи)"
"Молодец Оля! Выставляй больше фоток, чтобы окончательно бабы сошли с ума от зависти. 😃"
"Не надо худеть Оля, так лучше 💗"
"Пантера 💔"
Ранее мы сообщали, Бузова ошеломила удачным кадром, на котором будто парила в воздухе. Девушка лежала на бортике бассейна - а тот, в свою очередь, "сливался" с океаном.
"Чем меньше остается дней тут, тем больше ценишь каждое мгновенье 🌊. Как же быстро идёт время... и на отдыхе, и вообще ⏳", - говорится в подписи.
Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.
Также Politeka сообщала, что Бузова вышла замуж, появились фото тайного торжества: "Церемония прошла на..."