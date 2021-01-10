Звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова не перестает удивлять публику

Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на фешенебельном мальдивском курорте.

Загорелая Бузова в пестром бикини растянулась на бортике бассейна, "сливающегося" с океаном вдалеке - казалось, что звезда будто парит над водой.

Ольга повернулась к камере самым "вкусным" ракурсом, продемонстрировав себя во всей красе. Разнеженная певица задрала подбородок, коснувшись рукой лица и застыв в томной позе.

"Чем меньше остается дней тут, тем больше ценишь каждое мгновенье 🌊❤️❤️❤️. Как же быстро идёт время... и на отдыхе, и вообще ⏳. Сегодня чилим целый день на нашей водной вилле 🌊 Кайф ❤️. А где бы вы хотели оказаться прямо сейчас 😋", - подписала фото Бузова.

В последнее время Ольгу частенько ругают в комментариях за сильную худобу. Внимательные пользователи заметили, что у артистки куда-то "пропал" бюст, а также стали еще больше выпирать кости, ребра вообще с легкостью можно пересчитать.

"Счастливо выглядишь🎈"

"Изящная😍"

"Очень красивая фигура. Кто согласен🔥" - "Скелет вижу, фигуру нет 👎"

"Фигура стала менее красивой... грудь исчезла вообще🤦‍♀️за счет похудения"

"Оля тебе купальник 👙 не нужен 🙄все равно си*ек нету"

"не послушала мои советы упустила Тарасова 😭 Нужно рожать, а не худеть до степени анорексии😕"

"Надо срочно поправиться😮"

"Слушайте уберите ее, уже достала, тарахтит своими костями, уже честно надоело, чи не красавица"

"Господи, какая же ты худая(((((( одни прям косточки видны, это ужас"

"старая щепка, одна кожа"

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

Также Politeka сообщала, что Бузова вышла замуж, появились фото тайного торжества: "Церемония прошла на..."