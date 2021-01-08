Телеведущая и певица Ольга Бузова вместе со своим бойфрендом, Давой, отдыхает на Мальдивах, где оба решились на свадьбу

Ольга Бузова уже больше года встречается с блогером Давой Манукяном, передает Politeka.net. Сейчас пара отдыхает в теплых краях, откуда делится яркими снимками.

В этот раз влюбленные сумели удивить, ведь их заметили на пляже во время "свадьбы". Бузова с любимым выглядели очень счастливыми, а певица даже засветила колечко на пальце.

В сети тут же стали обсуждать горячую тему. Люди предполагают, что зарегистрированный на Мальдивах брак считается недействительным, а некоторые даже предположили, что артистка с блогером лишь хотят "похайпиться" на теме. Другие же заверяют, что это фотошоп.



"Сначала блогер пошутил в Instagram про скорую свадьбу с возлюбленной🥰, а теперь уже обменялся с Ольгой кольцами (интересно, обручальными?) — в Сеть попали фото с их маленького торжества👀

Правда, не всем верится в то, что звезды действительно поженились — поскольку церемония прошла на Мальдивах, скорее всего обряд обмена кольцами не имеет никакой юридической силы🤔", - говорится в сообщении одной из популярных групп.

За час пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Дава вылитый Генка Букин) а за Олю я рада 🤗", "Фотошоп какой-то, просто приветствие на Мальдивах, приделали какую то бумажку и пол пальца!", "Если это правда то пусть будут счастливы 😍😍❤️❤️", "Бумажку будто прифотошопили 🤔", - написали пользователи сети.

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

Также Politeka сообщала, что Бузова после закрытия "Дом-2" ошарашила видом на грани слез, не выдержал даже любовник.