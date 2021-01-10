Звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова вызвала недоумение откровенными снимками на тропическом пляже

Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на отдыхе на Мальдивах.

Резко похудевшая Ольга, с дерзкими афрокосичкам, "выглянула" из-под пальмы, будучи в соблазнительном голубом бикини.

Бузова раставила руки в стороны, кокетливо отвела бедро и кинула "хищный" взгляд в камеру.

"Которое из? 🌴👸🏻 1/2? ❤️", - подписала фото певица, давая поклонникам возможность выбрать лучшее: черно-белое или цветное.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное. Некотрые соблазнились на прелести Ольги, называя ее амазонкой, другие удивленно заметили, что у артистки внезапно совсем пропал бюст, а третьи ее отругали - мол, не пристало такое демонстрировать замужней даме.

"Красотка!! Фигура изумительная!! Купальники сидят идеально!!"

"Как из рекламы такой про баунти "райское наслаждение"))) вся такая амазонка"

"👍бомбические фото"

"2 цветная круче 🔥"

"Мне по душе второе фото, в цвете. Ох Оленька, приезжайте к нам в Забайкалье, пирожками вас накормим. Совсем там на Мальдивах своих исхудали"

"Груди нет ...:/"

"Для кого показывать свое тело замужней женщине. Ужас"

"Третью без фотошопа )))"

"Олечка, где твои си*ки?"

"Как надоело смотреть тебя голую. 👎"

"1/2? Там нулевой размер"

До этого мы рассказывали, как в Сети появились кадры со "свадьбы" Бузовой. Девушка якобы вместе со своим бойфрендом, рэпером Давидом Манукяном, расписались на живописном мальдивском пляже. Однако, многие пользователи уверены, что торжество было не настоящим, а просто романтическим развлечением и еще одним поводом для хайпа.

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

Также Politeka сообщала, что Бузова после закрытия "Дом-2" ошарашила видом на грани слез, не выдержал даже любовник.