Звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова вызвала недоумение откровенными снимками на тропическом пляже
Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на отдыхе на Мальдивах.
Резко похудевшая Ольга, с дерзкими афрокосичкам, "выглянула" из-под пальмы, будучи в соблазнительном голубом бикини.
Бузова раставила руки в стороны, кокетливо отвела бедро и кинула "хищный" взгляд в камеру.
"Которое из? 🌴👸🏻 1/2? ❤️", - подписала фото певица, давая поклонникам возможность выбрать лучшее: черно-белое или цветное.
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Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное. Некотрые соблазнились на прелести Ольги, называя ее амазонкой, другие удивленно заметили, что у артистки внезапно совсем пропал бюст, а третьи ее отругали - мол, не пристало такое демонстрировать замужней даме.
"Красотка!! Фигура изумительная!! Купальники сидят идеально!!"
"Как из рекламы такой про баунти "райское наслаждение"))) вся такая амазонка"
"👍бомбические фото"
"2 цветная круче 🔥"
"Мне по душе второе фото, в цвете. Ох Оленька, приезжайте к нам в Забайкалье, пирожками вас накормим. Совсем там на Мальдивах своих исхудали"
"Груди нет ...:/"
"Для кого показывать свое тело замужней женщине. Ужас"
"Третью без фотошопа )))"
"Олечка, где твои си*ки?"
"Как надоело смотреть тебя голую. 👎"
"1/2? Там нулевой размер"
До этого мы рассказывали, как в Сети появились кадры со "свадьбы" Бузовой. Девушка якобы вместе со своим бойфрендом, рэпером Давидом Манукяном, расписались на живописном мальдивском пляже. Однако, многие пользователи уверены, что торжество было не настоящим, а просто романтическим развлечением и еще одним поводом для хайпа.
Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.
Также Politeka сообщала, что Бузова после закрытия "Дом-2" ошарашила видом на грани слез, не выдержал даже любовник.