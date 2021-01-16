Не все порадовались за певца

Известный российский певец Филипп Киркоров показал трогательное фото со своей дочкой Аллой-Викторией

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Киркорова в соцсети.

Так, в аккаунте Киркорова появилась новая фотография, на которой он сидит в кафе, а позади него стоит его маленькая дочь. При этом Алла-Виктория трогательно обнимает отца, положив голову ему на плечо.

"Субботняя вечериночка. Так и живем", - написал певец в комментарии к фото.

Он также поставил геолокацию - фото было сделано во Флориде (США).

В комментариях поклонники Киркорова растрогались таким фото с дочкой и отметили, что она очень похожа на своего отца.

"Ой, ну папина дочка", "Такие милые", "Очень красивые", "Папина копия", "Господи! Какие вы прекрасные", "Как мило", "Дочка так мило обняла своего папу", "Зайчики любимые", - пишут в комментариях.

Впрочем, нашлись и те, кто не оценил счастливой жизни певца и его дочери.

"Не жизнь, а сплошные развлечения. Не пресытились?", - написала пользовательница соцсети.

Как известно, дочери Киркорова Алле-Виктории сейчас 9 лет. Певец назвал ее в честь двух самых дорогих для него женщин - своей матери и бывшей жены Аллы Пугачевой.

Напомним, как стареющий Киркоров показал свою новую музу в пикантном халатике, Бузова ахнула.

Также Politeka писала, что Орбакайте и Киркорова подловили вдвоем.