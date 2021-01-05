53-летний российский певец Филипп Киркоров решил жениться
Об этом заявила российская актриса и певица Алена Кравец, пишет «Собеседник».
По словам артистки, поп-король активно якобы готовится к свадьбе и возьмет в жены женщину, ставшую матерью его детям – Мартину и Алле-Виктории.
Кравец завила, что эту новость обсуждает вся Рублевка.
"Мне сказали, что Филипп свяжет себя узами Гименея уже в самое ближайшее время. Кто станет его женой? Говорят, он собирается узаконить свои отношения с матерью своих детей. Филипп долгое время ее скрывал, а теперь решил рассекретить", - пишут в Интернете.
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Отметим, на извести е активно отреагировали и в Сети.
«Все таки тяжело детям без матери, конечно, хоть пусть в доме с ними живет», - пишут в комментариях.
Как известно, у Киркорова есть двое детей Алла-Виктория (2011 года рождения) и Мартин-Кристин (2012), рожденные суррогатной матерью.
Во время его отсутствия за детьми присматривает сестра отца Филиппа Мари, бывшая оперная певица, в воспитании внуков активное участие принимает также и сам дедушка Бедрос.
В СМи пишут, что матерью детей Филиппа Киркорова стала его близкая подруга Наталья Ефремова.
Напомним, стареющий Киркоров показал свою новую музу в пикантном халатике, Бузова ахнула.
Как сообщала Politeka, осунувшийся Киркоров с густой бородой ошеломил неопрятным видом перед свадьбой.
Также Politeka писала, что Орбакайте и Киркорова подловили вдвоем, пока другие спят: неожиданные кадры взбудоражили сеть.